Bir çok fay hattı bulunan Türkiye’de son günlerde Bingöl, Muş, Adıyaman’daki depremler ile sarsılıyor. En son ise bugün Malatya iki defa sallandı.

Malatya’da gerçekleşen depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür X hesabı üzerinden son zamanlarda ardı ardına gerçekleşen depremlere dair değerlendirmelerde bulundu.

NACİ GÖRÜR İŞARET ETTİ: 2023 MARAŞ DEPREMİNE BAĞLANABİLİR

Depremlerin durduk yere artmadığının altını çizen Görür, şu bilimsel açıklamada bulundu:

“Faylar büyük ölçüde levha sınırlarıdır. Levha içinde de gelişirler. Levhalar dünyamızın kabuk parçalarıdır. Hareketlidirler. Biri biri boyunca uzaklaşma, yakınlaşma ve yanal hareketler yaparlar. Haraket gücünü dünyamızın içindeki ısıdan alırlar. Hareket ettikçe faylar içindeki enerji artar ve kimi yerlerde depremler olur. Depremin olduğu yerler levhalar arası veya levha içi sürtünme noktalarıdır. Son zamanlardaki artış levhaların hareketini artıran 2023 Maraş depremine bağlanabilir.”