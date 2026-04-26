Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Bingöl Yedisu ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini söyledi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı.

Deprem sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ancak bölge sakinleri deprem sonrası ne olacağını merak ediyor. Uzman isimler ise deprem sonrası açıklamalar yapmaya başladı.

GÖRÜR: ÇOK TEHLİKELİ VE DEPREM BEKLEDİĞİMİZ YER

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür X hesabı üzerinden ‘büyük depremi’ işaret ederek, “Güzgülü, Yedisu-Bingöl’de 4,3 sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah’tan hayırlısı” dedi.

BEKTAŞ: BÜYÜK DEPREM ZAMANI ÖNGÖRÜLEMEZ

Prof. Dr. Osman Bektaş ise Naci Görür’e göre daha ılımlı paylaşımda bulunarak, şunları söyledi:

“4,4 YEDİSU DEPREMİ Tek başına “büyük deprem habercisi” değildir. Kuzey Anadolu Fayı’nda bu tür sarsıntılar çoğunlukla lokal gerilim boşalmalarıdır. GNSS ve InSAR defornasyon verileri ana gerilme birikiminin sürdüğünü gösterir; Tekil olaylarla büyük deprem zamanı öngörülemez.”