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Kaynak: AA

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen çeşitli uyuşturucu maddeler, güvenlik önlemleri altında düzenlenen törenle yok edildi. İmha edilen narkotiklerin toplam miktarının 50 tonu aştığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1987 yılında alınan kararla, uyuşturucu kullanımını ve kaçakçılığını önlemeye yönelik uluslararası farkındalığı artırmak ve ülkeler arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla her yıl 26 Haziran, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü olarak anılıyor.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), 2023 yılında yayımladığı raporda Myanmar'ın, Afganistan'ı geride bırakarak dünyanın en büyük afyon üreticisi konumuna yükseldiğini açıklamıştı. Bu durum, ülkedeki yasa dışı uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik uluslararası endişeleri artırmaya devam ediyor.