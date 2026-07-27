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77 yaşındaki Mehmet Güreli ile 49 yaşındaki Görkem Yeltan'ın ilişkisi yaklaşık 40 yıl önce başladı. İkili, yıllar boyunca biyolojik bir bağ olmamasına rağmen baba-kız yakınlığı içinde yaşamlarını sürdürdü.

Güreli ile Yeltan'ın yolları, Görkem Yeltan'ın 9 yaşında eğitim için İstanbul'a gelmesiyle kesişti. Güreli'nin bir tanıdığının yakını olan Yeltan, o dönem müzisyenle tanıştırıldı. Bu tanışıklık zaman içerisinde güçlü bir aile bağına dönüştü.

İlerleyen yıllarda sanat alanında da birlikte çalışmalar yapan ikilinin ilişkisi, Güreli'nin geçen yıl yaşadığı sağlık problemi sırasında daha da güçlendi. Hastaneye kaldırılan Güreli, yanında destek olacak bir yakını bulunmadığı dönemde zorluk yaşadı.

ZOR GÜNLERİNDE YANINDAYDI

Görkem Yeltan, sağlık sürecinde manevi babasını yalnız bırakmayarak hastanedeki işlemleriyle ilgilendi. Güreli, bu süreçte 40 yıllık manevi kızına kendisini resmi olarak evlat edinmek istediğini söyledi.

Yeltan, Güreli'nin bu isteğini kabul etti. Bunun ardından Mehmet Güreli, manevi kızıyla arasındaki bağı hukuki olarak da resmileştirmek için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

MAHKEME EVLAT EDİNME TALEBİNİ KABUL ETTİ

Güreli, mahkemeye sunduğu dilekçede Görkem Yeltan ile yıllardır gerçek bir baba-kız ilişkisi yaşadıklarını belirtti. Zor dönemlerinde kendisine destek olan Yeltan'ın bakımını üstlendiğini ve eşi tarafından da bu ilişkiye onay verildiğini ifade etti.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ardından mahkeme, Mehmet Güreli'nin Görkem Yeltan'ı evlat edinmesine karar verdi.

Kararda, Yeltan'ın Güreli'nin bakımını sağladığı, evlat edinmeye hukuki açıdan engel bir durum bulunmadığı ve Yeltan'ın eşinin de sürece onay verdiği belirtildi.