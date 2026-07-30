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Yıldıray Gürgen, Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent hakkında TV100'e kamuoyunu sarsacak açıklamalarda bulundu. Kariyerinin en başından beri Levent'i tanıdığını belirten Gürgen, ünlü şarkıcının bilinmeyen karanlık yüzünü ve müzik dünyasındaki iddiaları tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkardı.





'Keşke hiç tanımasaydım'

Müzik dünyasının deneyimli ismi Yıldıray Gürgen, Haluk Levent ile 1992 yılında Ortaköy'de sokak müzisyenliği yaptığı dönemde tanıştığını belirtti. O yıllarda sokak çocuklarına yardım eden bir genç olarak dikkatini çeken Levent'in, zaman içinde bambaşka birine dönüştüğünü vurguladı. Özellikle ikinci albüm döneminde Haluk Levent'in yanına gelip, "Beni mafya tehdit ediyor, öldürecekler" diyerek yardım istediğini aktaran yapımcı, bu albümü sırf onu kurtarmak için sekiz günde bitirdiğini ifade etti. Gürgen, yaşanan onca olayın ardından hislerini "Keşke onu hiç tanımasaydım" sözleriyle dile getirdi.

Cezaevinde bile kumar oynuyordu

Yapılan röportajın en dikkat çekici başlıklarından biri de Haluk Levent'in yıllardır süregelen bağımlılıklarıydı.



Gürgen'in iddialarına göre, ünlü şarkıcının hayatındaki en büyük kırılma noktası kumar alışkanlığı oldu. Prestij Müzik döneminde kapıda biriken onlarca alacaklıyı Burhan Aydemir'in savuşturduğunu belirten Gürgen, Levent'in 1997'de karşılıksız çek yüzünden girdiği cezaevinde dahi bir yolunu bulup kumar oynadığını iddia etti. Ayrıca geçmişte Amerikalı bir kadından 1 milyon dolar aldığına dair iddiaların da gerçeği yansıttığını, bu ilişkilerin tamamen para ve kumar döngüsünü beslemek için kurulduğunu öne sürdü.

'İzmir marşı tamamen tesadüftü'

Haluk Levent'in geniş kitlelerce sevilmesine ve özellikle muhalif kesimin desteğini almasına yol açan İzmir Marşı yorumu hakkında da çarpıcı bir itiraf geldi. Yıldıray Gürgen, marşın aslında SMA hastası bir çocuğa yardım amacıyla planlandığını, Levent'in bu projeye sonradan dahil olduğunu belirtti.







"İnsanların milli duygularını istismar etti, marşı okuması tamamen tesadüftü" diyen Gürgen, Levent'in bu projeyi kendi popülaritesini artırmak için kullandığını ve o rüzgarla Ahbap'ı kurduğunu dile getirdi.







Kaynak: TV100