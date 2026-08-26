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Türkiye genel siyasetinde sıkça tartışılan “mutlak butlan” kavramı, Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde meydana gelen seçim krizinin ardından tarım sektörünün de ana gündem maddelerinden biri haline geldi.

23 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen kooperatif seçimlerinin ardından hareket geçen Yusuf Yazır ve Abdullah Demirtaş, süreçte uzak bölgelerdeki çiftçilerin sandığa katılımını sağlamak gerekçesiyle verilen mazot desteğinin seçmen iradesini sakatladığını öne sürdü.

Seçimlerin “mutlak butlan” gerekçesiyle iptalini isteyen davacılar, konuyu Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne taşıdı. Davalı taraf ise mazot desteğinin iddia edilen ölçekte olmadığını ve nihai seçim sonucunu etkilemeyeceğini belirterek suçlamaları reddetti.

RÜŞVET SORUŞTURMASINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Seçim sürecindeki mazot desteği tartışmaları sürerken, konu aynı zamanda Ilgın Cumhuriyet Başsavcılığı’na da taşındı. Rüşvet iddiası üzerine soruşturma başlatan Başsavcılık, 21 Ağustos’ta kararını açıkladı. Savcılık, olay tarihinde kooperatif adına hareket etme yetkisi bulunmayan Ahmet Kara üzerindeki suçlamaları değerlendirerek, rüşvet suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına (takipsizlik) karar verdi.

360 BİN TL'LİK FİŞ İFADESİ SORUŞTURMA DOSYASINDA

Soruşturma süreci, mazot desteğinin mali boyutuna dair çarpıcı bir beyanı da gün yüzüne çıkardı. Dosyada yer alan bilgilere göre, bir petrol işletmesi sahibi ifadesinde seçim döneminde kullanılan yakıt fişleri karşılığında kendisine 360 bin TL ödeme yapıldığını kaydetti. Kararda, bu meblağın resmi bir mali inceleme sonucu değil, işletme sahibinin özgün beyanı olduğu vurgulandı. Savcılık, fiş dağıtılmadığına dair aksine bir tespitte bulunmazken, takipsizlik kararını tamamen rüşvet suçunun hukuki unsurlarının oluşmaması zeminine oturttu.

GÖZLER HUKUK MAHKEMESİNDEN ÇIKACAK KARARDA

Savcılığın takipsizlik kararıyla birlikte ceza boyutu kapanırken, gözler Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde süren davanıza çevrildi. Ceza soruşturması rüşvet iddiasına odaklanırken, Ticaret Mahkemesi söz konusu mazot desteğinin kooperatif üyelerinin özgür iradesini sakatlayıp sakatlamadığını ve seçim sonuçlarını etkileyip etkilemediğini karara bağlayacak. Akşehir-Ilgın hattındaki çiftçilerin ve tarım kamuoyunun kilitlendiği dava süreci devam ediyor.