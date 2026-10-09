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Kaynak: Haber Merkezi

Konya'nın Meram ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Nazmiye teyze, polis ekiplerinin dron destekli arama çalışmaları sonucunda sağ salim bulundu.

Yürümekte zorlanan yaşlı kadın, bir polis memuru tarafından sırtında taşınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN ANLAMLI PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim polisimiz bu milletin öz evladıdır!" ifadelerini kullandı.

Polis memurunun fedakarlığını takdir eden Çiftçi, "Bizim polisimiz işte budur! Milletine hizmeti şeref, büyüklerine hürmeti vazife bilir." dedi.

Çiftçi, Nazmiye teyzeye geçmiş olsun dileklerini ileterek arama çalışmalarına katılan tüm polis ekiplerini tebrik etti.