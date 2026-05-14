Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi CHP’li Meclis Üyesi Dr. Mustafa Çankaya, Araklı ilçesinde yapılması planlanan altın arama ve madencilik faaliyetlerine ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısında konuyu gündeme taşıyan Çankaya, Trabzon’un doğal varlıklarının ciddi bir tehdit altında olduğunu belirterek, çevre mücadelesinde geri adım atılmaması gerektiğini söyledi.

“TRABZON TOPRAKLARININ YÜZDE 77’Sİ MADEN SAHASI İLAN EDİLDİ”

Meclis kürsüsünden konuşan Dr. Mustafa Çankaya, Trabzon’un büyük bölümünün maden sahası ilan edildiğine dikkat çekerek, Araklı’da planlanan projelerin yalnızca bir yatırım meselesi olarak görülemeyeceğini ifade etti.

Çankaya, doğanın, su kaynaklarının ve yaylaların büyük bir risk altında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Trabzon topraklarının yüzde 77’si maden sahası ilan edildi. Yabancı firmalara yer tahsis edilerek doğamızın, su kaynaklarımızın ve yaylalarımızın siyanürle zehirlenmesine karşı durmalıyız. Hemen hemen tüm kazanımlar yurtdışına transfer edilirken, doğamız geri dönüştürülemez biçimde talan ediliyor.”

“BU MÜCADELE GELECEK NESİLLER İÇİN”

Araklı’da planlanan altın arama faaliyetlerine karşı tavırlarının net olduğunu vurgulayan Mustafa Çankaya, çevreyi korumanın siyasi değil vicdani bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Çankaya, açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

“Bu konuda tavrımızı gelecekten yana koyalım. Bugün sessiz kalırsak yarın çocuklarımıza bırakacağımız bir doğa bulamayabiliriz. Toprağımızı, suyumuzu ve yaşam alanlarımızı korumak zorundayız.”

“TEK BİR GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

Araklı’da yükselen çevre mücadelesinin büyüyerek devam edeceğini belirten Çankaya, doğa tahribatına karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini söyledi.



Çankaya, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu doğa katliamına karşı tek bir geri adım atmayacağız. Topraklarımızı, suyumuzu ve geleceğimizi korumak adına sesimizi daha gür çıkarmaya devam edeceğiz. Tüm Trabzon kamuoyunu Araklı’nın ve Karadeniz’in doğasına sahip çıkmaya davet ediyoruz.”