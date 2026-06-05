Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından her yıl organize edilen etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen sergi açılışı, bu yıl da yoğun katılımla yapıldı. Kent genelinde açılan 773 kursta eğitim gören 12 bin 511 kursiyerin ürettiği el emeği ürünler sergide yer aldı.

Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan geleneksel yıl sonu sergisi, coşkulu bir programla ziyaretçilere kapılarını açtı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Altay, hayat boyu öğrenmenin bireylerin hem kişisel hem de mesleki gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Halk eğitimi merkezlerinin toplumun her kesimine eğitim imkânı sunduğunu ifade eden Altay, 2025-2026 eğitim öğretim yılında yürütülen çalışmalar kapsamında 773 kurs açıldığını ve 12 bin 511 kişinin bu kurslardan yararlandığını belirtti.

Katılımcıların 7 bin 373’ünün kadın, 5 bin 138’inin erkek olduğunu aktaran Altay, bu verilerin halk eğitimi faaliyetlerine toplumun geniş kesimlerinden yoğun ilgi gösterildiğini ortaya koyduğunu söyledi. Ayrıca 459 kişinin okuma yazma kurslarına katılmasının, eğitimde fırsat eşitliğinin güçlenmesi açısından önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Altay, mesleki ve teknik kursların istihdama katkı sunduğunu, sosyal ve kültürel kursların ise bireylerin kişisel gelişimini desteklediğini ifade ederek, sergide yer alan her bir eserin emek, sabır ve öğrenme isteğinin bir yansıması olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri serginin açılışını gerçekleştirdi. Katılımcılar, el sanatları, giyim, nakış ve farklı alanlarda hazırlanan ürünleri inceleyerek kursiyerlerden bilgi aldı.

Programa Muş Valisi Avni Çakır ve eşi Bahar Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Emniyet Müdür Vekili Bülent Ulutürk, kurum amirleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.