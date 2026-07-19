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Kaynak: AA

Yazbaşı köyü yakınlarında 17 Temmuz’da akarsuya düşerek akıntıya kapılan çocuk için başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti.

3 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Muş AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalara; Erzurum AFAD, Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri, Van İl Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma timleri, Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri ve ilgili kurumlar katıldı.

Dronların da kullanıldığı arama çalışmalarında, 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni düştüğü noktadan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Bulanık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

17 Temmuz’da Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı köyü yakınlarında bir ailenin 8 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğu henüz bilinmeyen nedenle akarsuya düşmüştü. Yakınları tarafından sudan çıkarılan 8 yaşındaki kız çocuğu, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Akıntıya kapılarak kaybolan 6 yaşındaki erkek çocuğun bulunması için başlatılan çalışmalar, bugün acı haberle sonuçlandı.