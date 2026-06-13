Kaynak: İHA

Muş'un Gündoğan köyünde çobanlık yapan 31 yaşındaki Mizgin Balıkçı'dan 11 Haziran gecesinden bu yana haber alınamıyor.

Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Mizgin Balıkçı'nın, yaklaşık 10 gün önce çobanlık yapmak amacıyla Gündoğan köyüne geldiği ifade edildi. Tanrıkulu ailesine ait hayvan sürüsünde çalıştığı öğrenilen Balıkçı'nın, 11 Haziran gecesi evin önündeki çeşmeye çıktıktan sonra geri dönmediği belirtildi

TELEFONU BULUNDU

Sürü sahibinin ulaşamaması üzerine yapılan ilk kontrollerde Balıkçı'ya ait cep telefonunun çeşme yakınlarında bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve jandarma ekipleri tarafından geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı.

Köylülerin de destek verdiği çalışmalarda kırsal alanlar ve vadi çevrelerinde tarama yapılırken, üç gündür devam eden aramalarda şu ana kadar herhangi bir ize ulaşılamadı. Ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.