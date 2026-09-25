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Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara’da Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin eylemi sırasında yaşamına son veren emekli polis memuru Ali Şekeroğlu’nun ölümünün ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şekeroğlu’nun ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Dervişoğlu, paylaşımıdnda Şekeroğlu için başsağlığı dileyerek iktidara emeklilerin yaşadığı sorunlar üzerinden tepki gösterdi.

“SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ”

Dervişoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Devletine yıllarca hizmet etmiş bir emeklimiz hak arayışında canına kıyıyorsa sözün bittiği yerdeyiz! Emekli polis memuru Ali Şekeroğlu’na Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Emeklilerimizin yaşadığı sorunları görmeyen iktidarı da akla ve vicdana davet ediyorum.”