İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, konuşmasına sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getirerek başladı. Sağlıkçıların yurt dışına kaçtığını dile getiren Dervişoğlu, özlük haklarıın iyileştirilmesi konusunda çağrıda bulundu.

"SAĞLIKTA ŞİDDET ÖNLENEBİLİR"

Türkiye'de sağlık sistemi sallantıdadır. Sağlıkçılarımız, ağır mesailerden, düşük ücretlerden ve baskılardan kurtulmak için çareyi yurt dışına kaçmakta aramaktadır. Sağlık şiddet önlenebilir bir başlıktır. Sağlıkçıların özlük haklarını iyileştirme konusunda düzenleme yapmak uygulanabilirdir.

Bugün Türkiye'nin önündeki asıl sorun, dışarıdaki kargaşaya zayıflatılmış devlet yapısıyla yakalanmış olmalarıdır. Kurumsal aklın kişisel sadakatlere peşkeş çekildiği dönemi yaşatıyorlar. Devlet aklı dar kesimin uzantısı haline geldi. Ve sonuç ortadadır. En kötü senaryoya göre hazırlık yapamayan bir yönetim orta yerdedir. Gelişmelerin peşinde sürüklenen bir iktidar söz konusur. Riskleri küçümseyip, mazeret üreten bir anlayış söz konusudur.

"KARDEŞİM DEDİĞİNİ DÜŞMAN İLAN ETMENİN BEDELİNİ ÖDEDİK"

Devlet ön görü üretmeyecekse kim üretecektir? Bakanlıklar hazırlık yapmayacaksa kim yapacaktır? Burada mesele bir kişinin yanılması değil, devletin aşınmasıdır. Yönetimin ciddiyet kaybıdır. Suriye'de bunun bedelini ödedik. Kardeşim deyip mayınları temizleyenler ertesi gün düşman ilan ettiler. Türkiye'yi stratejik derinlikte boğdular.

"LOZAN'A İRADESİNİ KABUL ETTİREN TÜRKİYE DEVLET DİLİNDEN UZAKLAŞTI"

Bugün sıra Türkiye'de diyenleri hafife almıyoruz. Hasımlar, çakal gibi zayıflayanların çevresinde dolaşırlar. Hasımlar iktidarın beceriksizliğinden güç alırlar. Sistematik zaaflardan güç alırlar. Bugün çıkarlar ve fırsatları karıştıran bir iktidar vardır. bir zamanlar Lozan'da galip devletlere karşı iradesini kabul ettiren Türkiye Cumhuriyeti, bugün açık ve net bir devlet dili kullanmakta zorlanıyorsa; bunda dış dünya kadar iç irade kaybı da etkili olmuştur.

Bu nedenle Atatürk'ün gaflet, delalet ve hıyanet sözleri bugün yeniden anlam kazanmıştır.

"S-400 MASALINI NEDEN ANLATTINIZ?"

Milletimiz şunu sormaktadır. Ülkemize gelen füze tehditlerinin sonucu olarak, NATO sistemi son aşamada devreye girecekse, bu millete S-400 masalları neden anlatılmıştır? Milyonlarca dolar ödediğimiz, uğruna F-35'ten çıkarıldığımız, uğruna stratejik bedeller ödediğimiz bu sistemi neden kullanamıyoruz? Cevabı ben vereyim. Amerika'daki faili meçhul Halk Bankası davası düşüyor, sahibi meçhul S-400'lerden haber alınamıyor, Malatya'da akıbeti meçhul 'Patriotlar' kalkışa hazırlanıyor.

"DEVLET CİDDİYETİ ELZEMDİR"

Türkiye'nin güvenliği için atılan her adım önemlidir. Ancak iktidarın kapı arkası pazarlıklarının açacağı sonuç da bizim açımızdan önemlidir. Burada devlet ciddiyeti değil, siyasi show vardır. Ülke savunması televizyon hamasetçilerine, reklamcılara, trollere, ekran kabadayılarına bırakılamaz. Türkiye'ye yönelik tehditler konusunda savunma planı, açıkça ortaya koymalıdır.

"Bu devlet aklı değildir. Bu sizin aklınızdır. Akıl eksikliğinizdir. Akılsızlığınızdır. “Devlet aklı” diye pazarladığınız şey, devletin değil; belirli bir siyasi tercihin, belirli bir rejim mühendisliğinin, belirli bir çözülme siyasetinin adıdır. Türk milletini etnik temelde tartışmaya açamazsınız. Vatandaşlığı kimlik pazarlığına çeviremezsiniz. Devleti Lübnanvari kota düzenine dönüştüremezsiniz. Öcalan denen katili, Kürtlerin vasiliğine atayamazsınız. Türk milletinin omurgasını gevşetip buna “yeni paradigma” diyemezsiniz. Bunu jeopolitik diye meşrulaştıramazsınız. Bunu milli dayanışma diye satamazsınız. Bunu devlet aklı diye paketleyemezsiniz."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

"Çünkü Türkiye Cumhuriyeti; Hanedan meraklılarının, Etnik vesayetçilerin, Feodal derebeyliklerinin Teokratik düşlerin ülkesi değildir. Şimdi 1.5 yıldır millete söylediğiniz yalanın, Ve bizim ısrarla takip ettiğimiz gerçeğin farkına varıyor musunuz?"

TERÖR VE BÖLGESEL DENKLEM

"Kurucu önder dediğiniz teröristin örgütü KCK’nın İran’daki uzantısı PJAK ne yapıyor? Amerikan-İsrail projesine aparatlık yapıyor. Barış güvercini diye pazarlamaya kalktığınız teröristbaşı Türkiye’de, Onun maşası PJAK da İran’da ihanete devam ediyor. Terörsüz Türkiye ambalajının altındaki hakikat budur. Ben bu gerçeği anlattıkça siz duymama için elinizden geleni yaptınız. Ama kulaklarınızı DEM Parti’nin sözcülerine, Kandil eşkıyalarının ifadelerine, İmralı’deki caninin yol göstermelerine bakarak anlamınızı temenni ediyorum. Madem Müsavat Dervişoğlu’nu dinlemediniz, Hiç olmazsa onların irin kusan ifadelerinden, Hangi felaketi bu milletin başına getirmek istedikleri gerçeğiyle buluşuruz."

"AKSİ FELAKET OLUR"

"Hala bize akıl satıyorlar. Her şey ortadadır. Biz onurlu ve eşit yurttaşlıktan bahsederken, İhanetin ve emperyalizmin kuklası olmak amacını taşıyalar, Savaş aparatı olmaya razı oluyorlar da; Bu milletin eşit ve onurlu yurttaşı olmayı içlerine sindiremiyorlar. Buna ayakçılık yapan kim varsa ve hangi görevdeyse, o görevini terk etmelidir. Milli kimlik, üniter devlet yapımız, eşit vatandaşlık korunmalıdır. Aksi, bu ülkenin felaketidir."

JEOPOLİTİK GERÇEKLİK

"Ak babalar gibi gözlerini ve ağızlarını açmışlar, Türk milletine ve Türk vatanına göz diktiklerini açıkça ifade ediyorlar. Artık yolun sonu görülmüştür. Yapılması icap edenleri bu iktidar beceremiyorsa, İYİ Parti bunu yapmaya hazırdır. Değerli milletvekilleri, Şunu da unutmayalım: Ortaya çıkan savaş, yalnız İran’ı hizaya çekme savaşı değildir. Bu savaşın daha geniş bir jeopolitik çerçevesi vardır. Çin’in enerji erişimi, Avrasya’daki denge, Körfez güvenliği, küresel rekabetin yeni cepheleridir. Hepsi aynı büyük türbülansın parçalarıdır. İşte bu yüzden dış politikayı sloganla değil, çok katmanlı akılla okumak zorundayız. Ne Amerika’nın savaş siyasetinin parçası oluruz, ne İsrail’in sapkın güvenlik tahayyülüne eklemleniriz, ne de bütün bunları fırsat bilip, içeride milletin omurgasını kıracak siyasi mühendisliklere razı oluruz."

CUMHURİYET VE ATATÜRK VURGUSU

"Bizim çizgimiz bellidir. Bizim çizgimiz, Cumhuriyet’in çizgisi, Milli egemenliğin çizgisi, Üniter devletin çizgisidir. Hukuk içinde istikrar, idarede şeffaflık çizgisidir. Ne hürriyetten ne de istiklalden tasarruf etmeyen Mustafa Kemal Atatürk çizgisidir."

VATANDAŞIN TAŞIDIĞI YÜK

"Aziz milletim, Vatandaş bugün savaşın yükünü cephede değil, kendi hayatında taşımaktadır. Pahalı mazotta taşımaktadır. Zamlanan gıdada taşımaktadır. Küçülen maaşlarda taşımaktadır. Eriyen alım gücünde taşımaktadır. Ve bütün bunların üstüne bir de kötü yönetim eklendiğinde, milletin ızdırabı katlanmaktadır."

TÜRKİYE İÇİN DEVLET İSTİKAMETİ

"İşte bugün görevimiz, sadece eleştirmek değildir. Milletin önüne ciddi bir devlet istikameti koymaktır. Doğru hat şudur: Türkiye savaşa sürüklenmeyecek. Ama savaşa hazırlıksız da yakalanmayacak. Türkiye diplomasi yürütecek. Ama diplomasi adı altında şahsi pazarlık yapmayacak. Türkiye enerji güvenliğini güçlendirecek. Ama bunu milletin sırtına yeni yükler bindirerek değil, akılcı tedarik ve üretim planıyla yapacak. Türkiye gıda güvenliğini koruyacak. Ama çiftçiyi yalnız bırakarak değil, toprağı yeniden stratejik alan ilan ederek yapacak."

TÜRK DÜNYASI VE DIŞ POLİTİKA

"Türkiye Azerbaycan’la, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle ve Türk dünyasıyla dayanışmasını güçlendirecek. Ama bunu fotoğraf vermek için değil, geleceği için yapacak. Türkiye Kıbrıs’ta, Kafkasya’da, Doğu Akdeniz’de ve Ortadoğu’da başkalarının ajandasına dipnot olmayacak."

TERÖRLE MÜCADELE VE DEVLETİN NİTELİĞİ

"Ve evet, Türkiye terörle müzakere etmeyecek. Vatandaşlık tanımını pazarlık masasına yatırmayacak. Milli kimliği etnik vesayete teslim etmeyecek. Devleti bağnazlığa, hanedan aklına ve teokratik özlemlere kurban etmeyecek."

CUMHURİYET VE MİLLET VURGUSU

"Buradan haykırıyorum: Türkiye Cumhuriyeti sıradan bir devlet değildir. Türk milleti sıradan bir millet değildir. Bu bayrak sıradan bir bayrak değildir. Bölgemizde yangın olabilir. Sınırlarımızda tehdit olabilir. Piyasalarda sarsıntı olabilir. Ama herkes şunu bilsin: Bu millet diz çökmeyecek. Bu devlet teslim olmayacak. Bu Cumhuriyet eğilip bükülmeyecektir."

TARİHİ MÜCADELE VE KARARLILIK

"Çünkü biz bu devleti masada kurmadık. Çünkü biz bu Cumhuriyeti lütufla almadık. Çünkü biz bu bayrağı pazarlıkla yükseltmedik. Bu Cumhuriyet mücadeleyle kuruldu. Bu bayrak fedakârlıkla yükseldi. Şimdi kimse bizden susmamızı beklemesin. Kimse bizden geri çekilmemizi beklemesin. Kimse bizden razı olmamızı beklemesin. Biz razı olmayacağız. Biz susmayacağız. Biz geri çekilmeyeceğiz. Biz vazgeçmeyeceğiz."

MİLLET VE VATAN SAVUNUSU

"Milletin ekmeğini de hukukunu da Aynı dirayetle savunacağız. Vatanın sathını aynı inançla koruyacağız. Milletin haysiyetini savunacağız. Azerbaycan’la kardeşliği savunacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hakkını savunacağız. Cumhuriyet’in omurgasını savunacağız. Türk milletinin birliğini savunacağız."