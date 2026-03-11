Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, Ekim 2023’ten bu yana düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 135’e ulaştı.

Açıklamada, yaralı sayısının ise 171 bin 830’a yükseldiği bildirildi.

SON 24 SAATTE YENİ CAN KAYBI

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte biri enkaz altından çıkarılan bir Filistinlinin naaşı ile iki yaralı hastanelere ulaştırıldı.

Bölgede birçok noktada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü, yıkılan binaların enkazı altında hâlâ çok sayıda kişinin bulunduğu ifade ediliyor.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

Yetkililer, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiğini belirtiyor. Ateşkesin ardından geçen sürede 650 kişinin hayatını kaybettiği, 1732 kişinin yaralandığı ve enkazdan 756 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.

Gazze’de süren saldırılar nedeniyle insani krizin derinleştiği ve bölgede arama-kurtarma çalışmalarının zor şartlar altında devam ettiği bildiriliyor.