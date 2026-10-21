İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasına Mekke Anlaşması'na değinerek başlayan Dervişoğlu, "Siz kutsal toprakları, Mekke'yi, Kabe'yi İsrail ile birlikte mi koruyacaksınız?" dedi.

Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"KABE'Yİ İSRAİL İLE BİRLİKTE Mİ KORUYACAKSINIZ?"

Türkiye, İsrail ve Mısır; Suudi Arabistan'ı korumak için ortak noktada buluşuyor. Trump Orta Doğu'da ittifak kuruyor ve Türk askerinin de bu projede rol almasını umuyor. Karşılığında ise parasını ödediğimiz uçakları değil, has Amerikan malı uçakları bahşediyor. Gazze kürsülerde başka, miting meydanlarında başka, ticaret masalarında başka anlatılıyor. Siz kutsal toprakları, Mekke'yi, Kabe'mizi İsrail ile birlikte mi koruyacaksınız? Bunun adı devlet aklı değildir; bunun adı tepeden tırnağa eyyamcılıktır. Başka da bir izahı yoktur.