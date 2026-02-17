İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Oğuzhan Uğur’un sunduğu “Mevzular Açık Mikrofon” programına katıldı. Dervişoğlu, burada kendisine soru soran vatandaşların sorularına yanıt verdi.

Oğuzhan Uğur, Dervişoğlu’nun programdaki sorulara yanıt verdiği kısa bir kesiti sosyal medya hesabından paylaştı.

"BENİM DEFTERİMDE İHANET YOK BİRADER"

Videodaki kesitte Dervişoğlu’na “Burası Türkiye, şu an bulunduğunuz konumda 2. Çözüm sürecine destek verdiğiniz bir günü görür müyüz?” sorusunu soruldu. Dervişoğlu, “Boş bir soru. Benim defterimde ihanet yok birader” sözlerini sarf etti.

Sol Haber’de çalıştığını belirten Ercan Küçük isimli gazeteci ise, Dervişoğlu’na “Partinizin ve kendinizin emperyalizme karşı olduğunuzu zaman zaman dile getiriyorsunuz. ABD'den burs alan bir yöneticiniz var” sorusunu sordu.

"İYİ PARTİ'NİN İÇİNİ KARIŞTIRMAK İÇİN YAPIYORSUNUZ"

Dervişoğlu, sorulan bu soruyu provokatif bulduğunu belirterek, “Parmağınızı sokuyorsunuz. İYİ Parti’nin içini karıştırmak için yapıyorsunuz” diyerek büyük tepki gösterdi.

İşte Dervişoğlu’nun katıldığı “Mevzular Açık Mikrofon” programından kısa bir kesit: