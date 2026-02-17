Yeniçağ Gazetesi
17 Şubat 2026 Salı
ABD VE İRAN'IN CENEVRE'DEKİ GÖRÜŞMESİ BAŞLADI
Okan Buruk'un planı hazır: Galatasaray -Juventus maçı muhtemel 11'ler

Şampiyonlar ligi son 16 play-off turu maçında temsilcimiz Galatasaray, evinde Juventus'u ağırlıyor. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
UEFA Şampiyonlar Ligi 16 play-off turu maçında temsilcimiz Galatasaray, bu akşam saat 20.45’te Rams Park'ta İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka TRT 1’den naklen yayınlanacak.

Galatasaray ile Juventus arasında oynanacak karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries yapacak.

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını 20. sırada tamamlamıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 8 maçta 10 puan toplamayı başardı.

Juventus, Şampiyonlar Ligi'ni 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puan ve averajla 13. sırada tamamladı.

İtalyan ekibinde ayrıca milli futbolcumuz Kenan Yıldız da forma giyiyor.

Zorlu maç öncesi temsilcimizde eksikler var. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner de statü gereği maçta oynayamayacak. Ayrıca kart cezalısı Lemina da maçta yok.

Ayrıca temsilcimizde, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Noa Lang da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Okan Buruk'un B Planı

Zorlu maç öncesi Okan Buruk'un ilk 11'i netleşiyor. Sakatlığı olan Sane'nin maça ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Okan Buruk B planını hazırladı.

Okan Buruk, Victor Osimhen’in arkasında Barış Alper – Yunus – Lang üçlüsüyle maça başlamayı planlıyor. Juventus’un savunmada zaman zaman beşliye evrilen yapısına karşı kenarları etkili kullanmak isteyen Buruk, oyunu özellikle kanatlar üzerinden genişletmeyi hedefliyor.

Juventus’un yıldızı Kenan Yıldız ile ise Roland Sallai eşleşecek. Sağ kanatta görev alması beklenen Barış Alper Yılmaz’ın fizik gücü ve temposuyla rakip savunmayı zorlaması planlandı.

Sol kanatta maça başlaması beklenen Lang’ın, Juventus’un sağ kanadına karşı bireysel becerileriyle etkili olması planlanıyor. Hücumda adam eksiltme ve bire birlerde yaratacağı üstünlükle savunmayı zorlaması hedefleniyor. Lang’ın arkasında ise fizik gücü ve savunma direnci için Jakobs’un görev yapması bekleniyor. Bu ikiliyle sol çizgide hem hücum üretkenliği hem de savunma dengesi sağlanmak isteniyor.

MUHTEMEL İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.

Juventus: Di Gregorio, Kelly, Bremer, Kalulu, Cambiasso, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Kenan, Conceiçao, Openda.

Kaynak: Spor Servisi
