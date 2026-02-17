Okan Buruk'un planı hazır: Galatasaray -Juventus maçı muhtemel 11'ler

Sol kanatta maça başlaması beklenen Lang’ın, Juventus’un sağ kanadına karşı bireysel becerileriyle etkili olması planlanıyor. Hücumda adam eksiltme ve bire birlerde yaratacağı üstünlükle savunmayı zorlaması hedefleniyor. Lang’ın arkasında ise fizik gücü ve savunma direnci için Jakobs’un görev yapması bekleniyor. Bu ikiliyle sol çizgide hem hücum üretkenliği hem de savunma dengesi sağlanmak isteniyor.