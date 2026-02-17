İslam Memiş’ten ‘altın vuruş’ açıklaması: Sert düşebilir

Altında sert bir müdahale, sert bir düşüş meydana gelebileceğini belirten Memiş, “29 ve 30 Ocak tarihlerinde tam iki günde ons altında bin 200 dolarlık bir düşüş görmüştük. Malum biliyorsunuz gram altın tarafında da sert bir düşüş görmüştük. Aynı senaryoyu bu sefer 2 bin dolar olarak düşünebilirsiniz geçen ay gördüğümüz bu düşüşleri. O yüzden ilk önce yükseliş, benim kişisel öngörüm bu yönde” dedi.