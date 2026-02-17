Yeniçağ Gazetesi
17 Şubat 2026 Salı
İslam Memiş'ten 'altın vuruş' açıklaması: Sert düşebilir

Altın ve piyasalar uzmanı İslam Memiş, Yeniçağ TV’ye altın ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, “Altında 6 bin dolar ve 10 bin TL seviyeleri test edildikten sonra, altın tarafında ‘altın vuruş’ olarak adlandırdığım ikinci bir operasyon süreci gerçekleşebilir” dedi.

Altın fiyatlarında yaşanan sert yükseliş ve düşüşler yatırımcıları tedirgin ediyor.

Ons altında bugün anlık olarak bir düşüş gözlemlendi. 4940 bandında olan ons altın ABD ve İran anlaşmasının ardından 4860 dolara kadar sert bir düşüş yaşadı.

Yani yüzde 3’e yaklaşan bir düşüş meydana geldi. Altın tarafından neler olacağına ilişkin ise belirsizlik dikkat çekiyor.

Altın ve piyasalar uzmanı İslam Memiş, Yeniçağ TV’de Gülay Tunçel’e altının mevcut durumu ve geleceği hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Yine bu yılla alakalı ons altın tarafında 6 bin dolar, gram altın tarafında ise 10 bin TL seviyesi benim radarımda bulunuyor ve bu hedefleri beklemeye devam ediyorum” diyen Memiş, “Ancak, 6 bin dolar ve 10 bin TL seviyeleri test edildikten sonra, altın tarafında ‘altın vuruş’ olarak adlandırdığım ikinci bir operasyon süreci gerçekleşebilir” sözlerini sarf etti.

Altında sert bir müdahale, sert bir düşüş meydana gelebileceğini belirten Memiş, “29 ve 30 Ocak tarihlerinde tam iki günde ons altında bin 200 dolarlık bir düşüş görmüştük. Malum biliyorsunuz gram altın tarafında da sert bir düşüş görmüştük. Aynı senaryoyu bu sefer 2 bin dolar olarak düşünebilirsiniz geçen ay gördüğümüz bu düşüşleri. O yüzden ilk önce yükseliş, benim kişisel öngörüm bu yönde” dedi.

