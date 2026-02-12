İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e kılık ve kıyafeti üzerinden hedef göstermişti.

Korkmaz'ın paylaşımının kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili resen soruşturma başlatılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında yakalanan Korkmaz, sorgusu akabinde 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve partisinden ihraç edilmişti.

DERVİŞOĞLU'NDAN ZİYARET

Yaşananlardan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mehmet Emin Korkmaz'ın ifadelerini reddettiklerini belirterek sert eleştirilerde bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde de Başkan Güneş'i ziyaret edeceğini açıklayan Dervişoğlu, bugün Mihalgazi İlçesi'ne geldi. Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, Dervişoğlu ve beraberindeki heyeti kapıda karşılayarak makamında ağırladı.

“O kötü olaydan sonra parti olarak üzerimize düşen sorumluluğun icaplarını yerine getirerek yapılması gerekeni yaptık” diyen Dervişoğlu, söz konusu şahsın partiden ihraç edildiğini hatırlattı. Dervişoğlu, “Örflerin, geleneklerin muhafaza edilmesi noktasında duyarlılık sergilemezsek yarınlara doğru bir miras bırakamayız” sözlerini sarf etti.