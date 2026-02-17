İddianamede, kadınsı davranışlar sergileyen ve kendisini gay olarak tanımlayan Övüç’ün, İslam dininin önemli bir vecibesi olan başörtüsü ile alay ettiği ifade edildi. Tanınmış bir isim olması nedeniyle videonun geniş kitlelere ulaşarak toplumsal barışı zedeleyebileceği ve kamu düzenini bozabileceği vurgulandı. Övüç’ün paylaşımı, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek nitelikte bulundu.

Sonuç olarak, hazırlanan iddianamede Murat Övüç’ün “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep ediliyor.