Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunun ilk maçında Juventus'u ağırlıyor.
RAMS Park'ta sat 20.45'te başlayan dev mücadeleyi hakem Danny Makkelie yönetiyor.
GALATASARAY-JUVENTUS İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Lang, Osimhen.
Juventus: Di Gregorio, Bremer, Kelly, Cambiaso, Kalulu, Locatelli, Koopmeiners, Conceiçao, Kenan, Thuram, McKennie.
GALATASARAY-JUVENTUS CANLI ANLATIM
1' Danny Makkelie'nin ilk düdüğüyle Galatasaray-Juventus maçı başladı.
YUNUS AKGÜN UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ
5' Sara ile paslaşarak önünü açan Yunus Akgün uzaklardan sert bir şutla şansını denedi. Top az farkla direğin yanından dışarı gitti.