Nefes gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, yayımlanan son araştırma verilerini köşesinde yorumladı. Tasarruf tercihlerinde yüzde 43 ile yastık altı altının ilk sırada yer aldığını belirten Muratoğlu, “Bu ülkede tasarrufun adresi hala yastık altı” değerlendirmesini yaptı.

Yüzde 32’lik kesimin ise birikimini nakit olarak evinde tuttuğuna dikkat çekti.

'BANKADAKİ RAKAMA DEĞİL, ÇEKMECEDEKİ ÇEYREĞE GÜVENİLİYOR'

Bankalardaki altın hesaplarının yalnızca yüzde 21 seviyesinde kalmasını yorumlayan Muratoğlu, vatandaşın finansal sisteme karşı mesafeli duruş sergilediğini ifade etti.

“Bir gecede değişen kararların yaşandığı bir ortamda insanlar bankadaki rakama değil, evindeki fiziki birikime güveniyor” görüşünü dile getirdi.

'TOPLUMUN BÜYÜK KISMI MEMNUN DEĞİL'

Araştırmaya göre katılımcıların sadece yüzde 27’sinin finansal durumundan memnun olduğunu aktaran Muratoğlu, toplumun büyük bölümünün ekonomik kaygı taşıdığına işaret etti.

Halkın yüzde 65’inin harcamalarını kıstığını ya da ertelediğini vurgulayan Muratoğlu, “Tasarruf artık yatırım için değil, ayakta kalmak için yapılıyor” ifadelerini kullandı.

'İNSANLARIN HAYALLERİNİ BİLE ÇALDIN AKP'

Muratoğlu, tasarrufun amacının zenginleşmek değil, gelecekte kimseye muhtaç olmamak olduğunu belirterek, “İnsanlar hayal kurmak için değil, korktukları bir geleceğe karşı önlem almak için biriktiriyor. İnsanların hayallerini bile çaldın AKP… İşte bu senin yarattığın yeni Türkiye” değerlendirmesinde bulundu.