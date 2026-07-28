Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayan ve 6 vatandaşın yaşamını yitirdiği büyük orman yangınının üzerinden 5 yıl geçti.

KURUM: 1 YILDA YAPTIĞIMIZ YUVALARDA HUZUR VAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangının ardından yapılan konutlarda yaşamına devam eden vatandaşların görüntülerini videolu mesajla paylaştı.

Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yüreğimize ateş düşüren #Manavgat yangınının bugün 5. yılı… Ormanlarımız, köylerimiz yandı, 6 vatandaşımızı kaybettik. Hepsini rahmetle anıyorum. Her afette olduğu gibi devlet olarak milletimizin yaralarını sardık. 1 yılda yaptığımız yuvalarda şimdi huzur ve mutluluk var."

NE OLMUŞTU?

28 Temmuz 2021'de çıkan ve 11 noktada etkisini gösteren Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Manavgat ilçelerine bağlı 44 mahalleyi etkilemişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Antalya'ya 45 konut ve bin 239 köy evi olmak üzere toplam bin 284 konut ve köy evin inşasını gerçekleştirdi. Muğla'da ise yangınların ardından 134 konut ve 131 ahır olmak üzere toplam 265 bağımsız bölüm çalışması yapılmıştı.

'BAŞIMIZA BU GELDİ, ÇOK AĞLADIK'

Yangında evini kaybeden Hanım Çiftçi, yaşadığı süreci, "Sabah geldi bir ateş, alev ne yapacağız nereye gideceğiz bilemedik. Jandarmalar geldi, bağrıaşarak çıktık evden. Ev ateş aldı, arabalara bindik dumandan nereye gidiyoruz bilemedik. Hayvanlar da ahırda bağırıyorlar. Birkaç gün sonra evi yıkmak için geldiler. Evime 'Hakkını helal et, çocuklarımı büyüttün, yedik içtik' dedim. Başımıza bu geldi, çok ağladık" şeklinde anlattı.