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Bakan Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, orman yangınlarındaki hasarlı yapılara ilişkin bilgi verdi.

Yangından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, "Yangınların kontrol altına alındığı yerlerde ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarımıza başladı. Şu anda Antalya, Muğla ve Balıkesir’de yangınlarda 65 bağımsız bölüm ağır hasar aldı ya da yıkıldı. Milletimiz üzülmesin, devletimiz daima yanınızdadır" dedi.

Bakan Kurum’un paylaştığı verilere göre, Kumluca’da 20, Seydikemer’de 39, Gömeç’te 6 bağımsız bölüm olmak üzere toplam 65 bağımsız bölüm ağır hasar gördü veya yıkıldı.

Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Yangınların kontrol altına alındığı yerlerde ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarımıza başladı.

Şu anda Antalya, Muğla ve Balıkesir’de yangınlarda 65 bağımsız bölüm ağır hasar aldı ya da yıkıldı.

Milletimiz üzülmesin, devletimiz daima yanınızdadır!