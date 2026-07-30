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Kaynak: İHA

GÖMEÇ YANGINI ŞİDDETLİ RÜZGARLA BERGAMA’YA GEÇTİ

Gömeç’te dün öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede büyüyen orman yangını, rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte İzmir’in Bergama ilçesine bağlı Demircidere ve Okçular mahalleleri bölgesine ulaştı.

Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri alarm durumuna geçti. Çok sayıda kara ve hava aracının yanı sıra bölgedeki su tankerleri ve muhtarlıklara dağıtılan yangın söndürme tankerleri de alevleri dizginlemek için seferber edildi.

YERLEŞİM YERLERİ SON ANDA KURTARILDI

Söndürme ekiplerinin sahada yürüttüğü kritik müdahaleler sayesinde alevlerin Hacıveliler ve Tıfıllar mahallelerindeki konutlara sıçraması önlendi. Yangının özellikle çam ormanlarıyla kaplı Kozak Yaylası çevresinde etkisini sürdürdüğü ve ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin aralıksız devam ettiği aktarıldı.

GECE SAATLERİNDE ÇANDARLI’DA ÇİFTE YANGIN PANİĞİ

Bergama sınırındaki söndürme çalışmaları sürerken, gece saatlerinde Dikili ilçesine bağlı Çandarlı bölgesinde iki farklı yangın paniği yaşandı:

Eyko Sitesi Yakınları: Gece saatlerinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle binalara ulaşmadan söndürüldü.

Sabaha Karşı İkinci Tehlike: Saat 04.00 sularında Çandarlı’da çevredeki evleri tehdit eden bir başka yangın daha baş gösterdi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde bu yangın da büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma ve söndürme çalışmaları hassasiyetle sürdürülüyor.