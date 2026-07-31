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Kaynak: AA / İHA

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yaklaşık 3 gün önce orman yangını çıktı.

Gömeç'e bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında önceki gün başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

YANGININ NEDENİ BELLİ OLDU

Balıkesir Valiliği, yangının çıkış sebebine ilişkin açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada "O.G. ve M.Y. isimli şahısların evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edildi." denildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

SON DURUM NEDİR?

Gömeç'te çıkıp Ayvalık ilçesine sıçrayan yangına 5 uçak, 6 helikopter, 57 arazöz, 42 itfaiye aracı, 58 su tankeri, 16 ilk müdahale aracı, 181 hizmet aracı, 14 dozer, 17 kepçe ve greyder, 3 TOMA, 10 otobüs ve 13 ambulans ile 850 personel ve 55 orman gönüllüsü müdahale etti.

Risk altında bulunan Ayvalık'a bağlı kırsal Hacıveliler ve Tıfıllar mahallelerinin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Kırsal Bağyüzü Mahallesi de tedbir amacıyla boşaltıldı.

Çalışmalar sırasında ikisi itfaiye, biri orman personeli olmak üzere 4 kişi yaralandı, alevlerin arasında kalan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir su tankeri yandı.

BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gömeç'teki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ifade etti.