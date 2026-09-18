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Kaynak: Haber Merkezi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu, Maltepe ve Gaziosmanpaşa’da dönüşümlere dair bir paylaşımda bulundu.

İstanbul’un geleceğini güvence altına aldıklarını ifade eden Kurum, anahtarları sahiplerine teslim ettiği konut kuralarını çekti.

Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’umuzda geleceğimizi güvence altına alıyoruz. Zeytinburnu, Maltepe ve Gaziosmanpaşa’da dönüşümle yenilediğimiz . konutun kuralarını çektik, anahtarlarını sahiplerine teslim ettik. Evlatlarımızın huzurla büyüyeceği, ailelerimizin gönül rahatlığıyla başını yastığa koyacağı yeni yuvalarımız hayırlı olsun."