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Kaynak: ANKA

Eski AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve avukat Mücahit Birinci'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'den tahliyesini sağlama vaadiyle 2 milyon dolar talep ettiği iddiasına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Birinci'nin "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

ANKA'nın aktardığına göre duruşmaya sanık Mücahit Birinci ile cezaevinden getirilen müşteki Murat Kapki katıldı.

KAPKİ: 2 MİLYON DOLAR ÜZERİNDEN PAZARLIK YAPTIM

Duruşmada söz alan Murat Kapki, şikâyetinin devam ettiğini belirterek Birinci'nin 31 Temmuz 2025 tarihinde kendisini cezaevinde ziyaret ettiğini anlattı. Görüşme öncesinde bir avukat aracılığıyla kendisine, Birinci'ye vekâlet vermesi durumunda tahliye olabileceği yönünde bilgi ulaştırıldığını öne süren Kapki, bunun üzerine noter aracılığıyla vekâletname çıkardığını söyledi.

Birinci'nin cezaevine iki nüsha halinde hazırlanmış bir metin getirdiğini iddia eden Kapki, söz konusu metni imzalayıp içeriğindeki iddiaları ifade olarak anlatması karşılığında tahliye edileceğinin söylendiğini savundu. Bu işlem için kendisinden 2 milyon dolar istendiğini ileri süren Kapki, daha önce talep edilen miktarın 2,5 milyon dolar olduğunu duyduğunu belirterek, "Ben 2 milyon dolar üzerinden pazarlık yaptım" dedi.

"BEN KİMSEYE İFTİRA ATAMAM"

Kapki, kendisine imzalatılmak istendiğini öne sürdüğü belgede Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Murat Ongun, Hüseyin Köksal, Emrah Bağdatlı ve Fatih Keleş hakkında çeşitli suçlamaların bulunduğunu anlattı. Metinde, bazı ihalelerden elde edilen paraların İmamoğlu'nun siyasi faaliyetlerinde ve CHP Kurultayı'nda kullanıldığına yönelik iddiaların yer aldığını belirten Kapki, tanık olmadığı olayları yaşamış veya başkalarından duymuş gibi anlatmasının istendiğini ileri sürdü.

Özgür Özel'i hayatında hiç görmediğini söyleyen Kapki, metindeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını savunarak Birinci'ye "Ben kimseye iftira atamam" dediğini aktardı. Daha önce etkin pişmanlık kapsamında savcılığa ifade verdiğini hatırlatan Kapki, yeni bir metne imza atmayı kabul etmediğini belirtti.

"İMZALAMIYORSAN KALKIYORUM" DEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Kapki, görüşme sırasında Birinci'nin kendisine "Önce Makyavelist düşün. Makyavelist olacaksın" dediğini iddia etti. Metni imzalamadan tahliye edilmek istediğini ve gerekirse konuşulan parayı ödeyebileceğini söylediğini anlatan Kapki, bu teklifinin kabul edilmediğini öne sürdü.

Birinci'nin, belgeyi imzalamayı reddetmesi üzerine "İmzalamıyorsan kalkıyorum" dediğini ileri süren Kapki, tahliye edilip edilmeyeceğini sorduğunda ise "Senin tercihin" yanıtını aldığını söyledi.

Görüşmenin ardından savcılıkla acilen görüşmek için dilekçe hazırladığını belirten Kapki, Birinci'nin amacının avukatlık hizmeti sunmak değil, kendisine belge imzalatıp para almak olduğunu düşündüğünü ifade ederek cezalandırılmasını talep etti.

BİRİNCİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Murat Kapki'nin iddialarına karşı savunma yapan Mücahit Birinci, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Cezaevindeki görüşmenin avukatlık faaliyeti kapsamında gerçekleştiğini savunan Birinci, vekâletname düzenlenmesinin ve müvekkille dosyaya ilişkin belgelerin değerlendirilmesinin suç oluşturmayacağını ileri sürdü.

Birinci, daha önce ayrıntılı savunmasını sunduğunu belirterek beraat edeceğine inandığını söyledi. Duruşmada Kapki'nin çocukları üzerine yemin etmesi üzerine Birinci'nin, "Allah evlatlarını sana bağışlasın, öyle deme" sözleriyle karşılık vermesi de taraflar arasında gerginliğe neden oldu.

MAHKEMEDEN KAMERA KAYITLARI TALEBİNE RET

Kapki'nin avukatları, cezaevinde gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin kamera kayıtlarının dosyaya getirtilmesini istedi. Talep, görüşme odasının bulunduğu koridor ve çevresindeki kameraları da kapsadı.

Savcı da kamera görüntülerinin istenmesi yönünde görüş bildirdi. Ancak mahkeme, kayıtların yargılamaya yeni bir katkı sağlamayacağı gerekçesiyle talebi reddetti.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşmanın devamında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Mücahit Birinci'nin "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Kapki'nin avukatları ise Birinci'ye yöneltilen eylemlerin "dolandırıcılığa teşebbüs" veya "nüfuz ticareti" suçları kapsamında da değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin beyanda bulunmak üzere süre istedi.

Mütalaaya karşı söz alan Birinci, "Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 22 Ocak 2027 saat 10.20'ye erteledi.