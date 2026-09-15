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Genel başkanlığını Öztürk Yılmaz'ın gerçekleştirdiği Yenilik Partisi, YENİ Parti'nin isminin değiştirilmesi talebiyle Yargıtay'a başvuruda bulundu. Başlayan tartışmalara ilişkin YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Halk TV canlı yayınında yanıt verdi.

YENİ PARTİ'NİN ADI DEĞİŞECEK Mİ?

‘YENİ Parti’nin adı değişecek mi?’ sorusuna Murat Emir, “Eğer iki parti arasında 'iltibas' yani seçmenin karıştırabileceği seviyede bir benzerlik olursa, buna hukuken iltibas deniyor ve bu durumun ispatlanması gerekiyor. İltibas incelemesinde yalnızca isme değil, amblem ve rumuza da bakılır. Geçmişte birbiriyle çok daha yakın benzerlik taşıyan partilerle ilgili iltibas kararı verilmediğini gördük. Bu hukuki içtihatları bilerek bu kararları aldık” dedi.

İtirazın yapılabileceğini ve bu konuda yetkinin Anayasa Mahkemesi'nde olduğunun altını çizen Murat Emir, “Anayasa Mahkemesi'nin önüne geldiği zaman sadece isim benzerliğine değil bunun aynı zamanda amblem, aynı zamanda rumuz benzerliği olup olmadığı ve bütün bunlara ek olarak seçmen davranışlarında, seçmen tercihlerinde karıştırıcı etki yapıp yapmadığına karar verecek" şeklinde konuştu.

"HERKES RAHAT OLSUN"

"Peki tam seçim arifesinde böyle bir karar çıkarsa, bu isim konusunda aleyhinizde bir karar çıkarsa ve sizin de ismi değiştirip seçime yetişecek zamanınız kalmamışsa?" sorusuna da Emir, şu cevabı verdi:

"Bize bugüne kadar biraz önce konuştuğumuz butlan, Yargıtay’daki bu hamleler ve buna benzer başka hamleler işte belediyelerimize çökmeler, hukuksuz tutuklamalar, bir sürü hukuk dışı, kirli, siyaset dışı, demokrasi dışı hamlelerini yaptıklarında her birini bertaraf etmeyi başardık. Milletimizle birlikte yaptık bunu. Herkes müsterih olsun o tip hamleler geldiğinde de onları da boşa çıkaracak hazırlıklarımız mutlaka vardır. Herkes rahat olsun."

NE OLMUŞTU?

Yenilik Partisi Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Oya Baksı Işık imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu’na yapılan başvuru metninde Özgül Özel'in genel başkanlığında kurulan YENİ Parti’nin isminin Yenilik Partisi ile karışıklığa yol açabileceği ifade edildi.

Başvuruda, ‘Yeni’, ‘Yenilik’ ve ‘Yenilikçi’ ifadelerinin toplumda birbirine yakın anlamlarda kullanıldığı, bu nedenle iki partinin vatandaşlar tarafından ayırt edilmesinin güçleştiği savunuldu.