MUMYADA "İLYADA" SÜRPRİZİ: DİNİ METNİN YERİNİ DESTAN ALDI

Barselona Üniversitesi'nden uzmanlar, Kahire'nin 200 kilometre güneyindeki antik Oxyrhynchus kentinde yürüttükleri kazılarda dünya çapında bir ilke imza attı. Roma dönemine ait olduğu belirlenen bir mumyanın üzerinde yapılan incelemelerde, geleneksel koruyucu dini dualar yerine, Homeros’un ünlü İlyada destanına ait papirüs parçaları tespit edildi. Araştırmacılar, ölümsüzlük yolculuğunda bir mumyada ilk kez edebi bir metnin kullanıldığını duyurdu.

GEMİ KATALOĞU’NDAN MUMYA SARGISINA

Yapılan ilk analizlere göre papirüs, İlyada’nın ikinci kitabında yer alan ve Truva Savaşı'na katılan gemilerin listelendiği meşhur "Gemi Kataloğu" bölümünden parçalar içeriyor. CNN International'den edinilen bilgilere göre klasik filolog Ignasi-Xavier Adiego, edebi bir metnin neden bu şekilde kullanıldığına dair henüz kesin bir cevap bulamadıklarını ifade ederken, bu durumun bir mumyacı "imzası" mı yoksa destanın koruyucu bir güç olarak mı görüldüğü sorusu arkeoloji dünyasında büyük bir merak uyandırdı.

YÜKSEK TEKNOLOJİ İLE RÖNTGEN ANALİZİ

Papirüsün binlerce yıllık hassas yapısı nedeniyle metnin tamamı, kağıda dokunmadan yüksek teknolojili röntgen ve X-ray yöntemleriyle çözümlenecek. Bu tahribatsız yöntemler sayesinde metnin neden seçildiği ve mumyalama sürecindeki spesifik işlevi netlik kazanacak.

ALTIN DİLLİ MUMYALAR VE GİZEMLİ MEZARLAR

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, aynı kazı alanında üç kireçtaşı mezarın daha bulunduğunu açıkladı. Bu yeni keşiflerde de dikkat çekici detaylara rastlandı:

Dillerinde altın varak bulunan üç adet mumya,

Dilinde bakır bulunan bir başka mumya,

Büyük bir kavanoz içinde bir bebek kemikleri ve bir kedi kafası,

Yakılmış yetişkin insan kalıntıları.