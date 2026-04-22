Duruma müdahale etmek için sahneye çıkan Müjdat Gezen, artan şikâyetler karşısında oyunun iptal edildiğini duyurdu ve kulise çekildi. Kısa süre sonra ekip arkadaşları sahneye gelerek Gezen’in sağlık sorunu yaşadığını açıkladı ve oyunun devam edemeyeceğini bildirdi. Seyircilerden özür dilenirken, bilet sahiplerinin ilerleyen günlerde ücretsiz şekilde yeniden ağırlanacağı ifade edildi.

Müjdat Gezen’in iptal edilen tiyatrosunda olaylar böyle başladı:

SAHNE ÖNCESİ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Ortaya çıkan yeni görüntülerde Müjdat Gezen’in, oyun başlamadan önce yapımcıya sahne düzeniyle ilgili itiraz ettiği görüldü. Usta sanatçının, seyirci konforuna dikkat çekerek sert ifadeler kullandığı anlar kayıtlara yansıdı.

Gezen’in görüntülerde, “Tiyatro böyle olmaz, izleyici para verip göremiyorsa haklıdır. Ben de bu tiyatronun bir çalışanıyım. Ön sıraya kolsuz plastik sandalyeler konmuş.” sözleriyle tepki gösterdiği görüldü.

PERRAN KUTMAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kriz, yapılan açıklamalara rağmen yatışmadı. Yaşanan tartışmanın ardından rahatsızlanan sanatçı hastaneye kaldırıldı. Olaydan büyük üzüntü duyan Perran Kutman ise kuliste gözyaşlarına hâkim olamadı.

OYUNUN RESMİ HESABINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Oyunun resmi hesaplarından yapılan açıklamada, sahne düzeninin bir izleyicinin müdahalesiyle bozulduğu, yaşanan gelişmelerin ardından hem sanatçının sağlığı hem de seyir güvenliği gözetilerek oyunun ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

ZÜLFÜ LİVANELİ YAŞANANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Müjdat Gezen’in hastaneye kaldırılması sonrası, sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli sosyal medya üzerinden yaşananlara sert tepki gösterdi.

Livaneli, Gezen gibi usta bir isme yöneltilen tutumun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, organizasyon kaynaklı aksaklıkların bu yaşta bir sanatçıya yüklenmesini eleştirdi. Yaşananları değerlendirirken geçmişten bir anısını da paylaşan Livaneli, çocukluğunda babaannesiyle gittiği bir konseri hatırladığını anlattı.

Sahnede, şık giyimli genç bir sanatçının şarkı söylediğini ve bunun Zeki Müren olduğunu öğrendiğini aktaran Livaneli, konser sırasında arka sıralardan bir kişinin uygunsuz bir şekilde seslendiğini belirtti. Bunun üzerine Müren’in şarkısını keserek, nezaket dolu bir ifadeyle karşılık verdiğini ve salondaki izleyicilerin bu davranışı hoş karşılamayarak tepki gösterdiğini dile getirdi.

Livaneli, o dönemde bu tür saygısızlıkların istisna olduğunu, ancak günümüzde benzer tavırların yaygınlaştığını ifade ederek kültürel değişime dikkat çekti.