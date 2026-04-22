SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında ek zam artışını Ocak ayında almıştı. en düşük emekli aylığına yüzde 18,4 oranında zam gerçekleşerek 20 bin TL’ye getirilmişti.
Emekli bayram ikramiyesinin artacağı rakamı ve tarihi söyledi: SGK uzmanı Özgür Erdursun ezberleri bozdu
SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli bayram ikramiyesinin artacağı tarihi ve rakamı söyledi. Erdursun'a göre; ikramiyelerdeki bin liralık artış 2027 yılı seçim zamanında olacak.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Maaş zamlarından umduğunu bulamayan emekliler ise ikramiyelerde de beklediğini alamadı. Ramazan Bayramı’nda emeklilere bir artış yapılmazken, iktidar kanadı ABD ve İran arasındaki savaşı göstererek, ‘bütçede kaynak yok’ denilmişti.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Ramazan Bayramı’nda "Emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor" demişti.
Bayram ikramiyeleri 2025 yılında yüzde 33 artışla 4 bin lira olarak açıklanmıştı. Pek çok emekli ise Kurban Bayramı’nda ikramiyelerde bir artış beklentisi içinde.
Ramazan bayramında ikramiyelere savaş nedeniyle gelmeyen zam, yumuşama görüşmelerinin olduğu günlerde artıp artmayacağı ise merak ediliyordu.
SGK uzmanı Özgür Erdursun ise bayram ikramiyesindeki rakamın bu yıl değişmeyeceğini katıldığı bir YouTube yayınında söyledi. Erdursun, “Bence de 4 bin lirayla devam edeceklerini düşünüyorum” dedi.
Fakat iktidarın seneye seçim nedeniyle bir artışa gidebileceğini söyleyen Erdursun, şu ifadeleri kullandı:
“Ama tepkiler sonrası bir artış olabilir. Belki seçim zamanı 2027 yılında 5 bin TL yapabilirler”