Yeni anket Asal'dan: CHP ile AKP arasındaki makas kapandı

İktidar 'seçim zamanında yapılacak' derken geçinemeyen vatandaşlar ve muhalefet partileri 'erken seçim' çağrılarını yineliyor. Anket firmaları çalışmalarına hız kesmeden devam ederken yeni anket Asal'dan geldi.
Asal Araştırma yeni anketinde seçmene "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" diye sordu. Anket sonucuna göre oyunu artıran parti makası kapattı.
Asal Araştırma 11-20 Nisan tarihlerinde 26 ilde düzenlediği yeni anketinde vatandaşlara "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" diye sordu.
Anket sonuçlarına göre CHP iktidarla arasındaki makası kapatıyor.
2023 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (Büyük Birlik) ve Yeniden Refah Partisi'nin (Yeniden Refah)birleşmesiyle kurulan Cumhur İttifakı oyların yüzde 49,50'sini alarak seçimi kazanmış;
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi (SAADET) ve Demokrat Parti (DP), Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Gelecek Partisi (GELECEK) partisinin yer aldığı Millet İttifakı ise oyların yüzde 35,04'ünü almıştı.
Asal Araştırma'nın "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusunu sorduğu yeni anketinde AK Parti'nin oyların yüzde 34.1 aldığı, CHP'nin ise oyların yüzde 32.5'ini aldığı görüldü.
Asal'ın sosyal medyada gündem olan yeni anket sonuçları 'makas kapandı' yorumlarına sebep oldu.
İYİ Parti:%4.4
MHP:%8.1
Zafer Partisi:%2.9
Anahtar Parti:%2.4
Yeniden Refah Partisi:%2.2
Türkiye İşçi Partisi:%1.2
Diğer:%3.0