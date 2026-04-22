İngiltere Championship’in 44. hafta karşılaşmasında Leicester City, sahasında Hull City’yi konuk etti.
Eyvah Acun Ilıcalı: Hull City'de peri masalı kabusa dönüştü
İngiltere Championship maçında Hull City deplasmanda Leicester City ile 2-2 berabere kalırken play-off hattının dışında kaldı; Premier Lig’in eski şampiyonu Leicester ise alınan bu sonuçla küme düşerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.Alper Talha Şimşek
King Power Stadyumu’nda oynanan mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi.
Hull City, 18. dakikada Liam Millar’ın golüyle öne geçerken; Leicester City 52. dakikada Jordan James’in penaltı golüyle skora denge getirdi. 54. dakikada Luke Thomas’ın golüyle ev sahibi ekip üstünlüğü ele alırken, Hull City 63. dakikada Oliver McBurnie’nin golüyle yeniden eşitliği sağladı ve maçın skorunu belirledi.
İKİ TAKIM DA YANDI!
Bu sonuçla Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City 70 puanla 7. sırada kalarak play-off hattının hemen altında yer aldı. Leicester City ise 42 puanda kaldı ve alınan bu sonuçla birlikte matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.
PREMIER LİG ŞAMPİYONLUĞUNDAN 3. LİGE
Claudio Ranieri yönetiminde 2015-2016 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ve N’Golo Kante, Jamie Vardy, Riyad Mahrez gibi ikonik isimleri Avrupa futboluna kazandıran Leicester City, yakın geçmişindeki bu büyük başarının gölgesinde bu kez Championship’te tutunamayarak küme düşme üzüntüsü yaşadı.
HULL CİTY KABUSU YAŞADI
Lige iyi bir başlangıç yapan Acun Ilıcalı’nın ekibi Hull City ise son 5 maçta galibiyet alamazken, bu süreçte yalnızca 4 puan toplayarak play-off yarışında kritik kayıp yaşadı.
KALAN MAÇLAR
Ligin bitimine 2 hafta kala Jakirovic’in öğrencileri, Charlton ve Norwich ile karşı karşıya gelecek.
Hull City, kalan 2 maçını kazanıp 6. sıradaki Wrexham’ın puan kaybetmesini bekleyecek.