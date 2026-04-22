Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ciddi bir ekonomik kriz altında. Kaynaklarının bir kısmını Suriye'ye Millet Bahçesi yapmak için kullanan, yolcu otobüsleri hibe eden belediye, vatandaş tarafından eleştiriliyor. Belediyenin ekonomik çöküşü, 2025 yılı faaliyet raporunda ortaya çıktı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi borç batağında; Kaynaklar Suriye'ye ve bankalara akıyor
Suriye'ye yaptığı ziyaretler, hibeler ve Millet Bahçesi'yle gündeme gelen, 'vatandaşın parası dışarıya akıyor' eleştirilerine maruz kalan Gaizantep büyükşehir Belediyesi'nin kaynakları banka faizlerinde eriyor. Belediye borç yükünden kurutlmak için arsaları satıyor.Derleyen: Yunus Arıkan
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kaynakları faize akıtıyor. Elektrik borcu için kredi çeken belediye, borçlarını ödeyebilmek için arsalarını satıyor. Suriye'ye sık sık hibelerde bulunan, Millet Bahçesi inşa eden Gaziantep'te 'iflas çanları' çalmaya başladı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde ekonomik yönetim bir krize döndü. 2025 yılı faaliyet raporlarında belediyenin faiz kıskacında olduğu görüldü. Belediyenin çözümü ise arsalarını satmak.
2025 yılı faaliyet raporuna göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2025'te 1,49 milyar TL faiz ödedi. Ayrıca belediye şirketlerinin de iflas eşiğinde olduğu ortaya çıktı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğur Kalka, bütçenin planlananın 2 buçuk katı olduğunu söyledi.
"GAZİULAŞ: 3,2 Milyar TL Zarar etmiş! GBB Tesis İşletmeciliği 941 Milyon TL zarar açıklamış! Belediye iştirakleri 'basiretli tüccar' gibi değil, bütçe yutan birer kara delik gibi yönetiliyor. Bu devasa zararları kim ödüyor? Sermaye transferleri (başka yerlere aktarılan paralar) bütçede planlananın tam %246 üzerine çıkmış. Planladığının 2,5 katı parayı nereye, neden aktardınız?"
"Halkın bütçesi hangi yangını söndürmek için kullanıldı? "Bağış ve Özel Gelir" kaleminden 1,5 milyar TL beklerken, sadece %16'sını (250 Milyon TL) toplayabilmiş. Gelir gelmeyince ne yapılmış? Hemen bankalara koşulup (Faiz Oranı Belirsiz) 1 milyar TL taze borç alınmış! Belediyenin bir yıllık toplam personel maaş yükü 1,74 milyar TL iken, bankalara ödenen faiz 1,49 milyar TL olduğu anlaşılmakta."
"Gaziantep halkının vergileriyle oluşan bütçenin, neredeyse çalışan ordusu kadar bir kısmının doğrudan banka faizlerine gitmesi 'basiretli yönetim' anlayışına uygun mudur? Gaziantep halkının her kuruşunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı'na gerekli başvuruları yapıyoruz. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik lütuf değil, zorunluluktur"