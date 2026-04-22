Gaziantep Büyükşehir Belediyesi borç batağında; Kaynaklar Suriye'ye ve bankalara akıyor

"Halkın bütçesi hangi yangını söndürmek için kullanıldı? "Bağış ve Özel Gelir" kaleminden 1,5 milyar TL beklerken, sadece %16'sını (250 Milyon TL) toplayabilmiş. Gelir gelmeyince ne yapılmış? Hemen bankalara koşulup (Faiz Oranı Belirsiz) 1 milyar TL taze borç alınmış! Belediyenin bir yıllık toplam personel maaş yükü 1,74 milyar TL iken, bankalara ödenen faiz 1,49 milyar TL olduğu anlaşılmakta."