Yeniçağ Gazetesi
22 Nisan 2026 Çarşamba
Anasayfa Yaşam Köy tamamen haritadan silindi: Sular yükseldi geriye sadece minare kaldı

MERSİN’in Anamur ilçesinde, KKTC’ye su sağlayan Alaköprü Barajı %99 doluluğa ulaştı; sular altında kalan Akine Mahallesi’nden geriye sadece minarenin ucu kaldı. Mazinin izleri derinliklere gömülürken, geride sadece hüzün ve çarpıcı bir manzara kaldı.

Mehmet Akif Erdem
KKTC'ye içme suyu temin eden Alaköprü Barajı’nda doluluk oranı yüzde 99 seviyesine ulaştı. Şubat ayında yapılan çekimlerde minarenin gövde kısmına kadar ulaşan su seviyesinin, mart ayı itibarıyla şerefeye kadar yükseldiği tespit edildi.

Aynı noktadan dron kamerasıyla kaydedilen görüntüler, barajdaki doluluk artışını ortaya koydu. Barajla beraber boşaltılan ve kısmen görülebilen köy evleri, tamamen su altında kalırken, minare bölgedeki ve son yapı olarak dikkat çekiyor.

Akine Mahallesi Muhtarı Süleyman Duman, su seviyesindeki artışın eski yerleşime ait tüm izleri ortadan kaldırdığını belirtti. Baraj doluluk oranının üst seviyeye ulaştığını kaydeden muhtar Duman, “Eski köyümüz tamamen sular altında kaldı.

Cami minaresi hala görünüyor. Onu gördükçe dedelerimizden kalan hatıralarımızı hatırlıyoruz. Bu durum bizim için hem hüzün hem de bir hatırlayış vesilesi. Ancak devletimiz yeni yerleşim alanında konut, okul ve cami imkânlarıyla yaşamımızı sürdürmemizi sağladı” dedi.

Bölgede görev yapan İmam Hatip Taner Şahin ise eski caminin sular altında kalmasına rağmen dini hayatın kesintiye uğramadığını ifade etti. Şahin, “Eski camimiz su altında kaldı. Minarenin ayakta kalması, geçmiş ile bugün arasında bir bağ kuruyor. Yeni yerleşim yerinde inşa edilen camimizde cemaatimizle ibadetlerimize devam ediyoruz. Aynı zamanda gençlerimize yönelik sosyal ve dini faaliyetler yürütüyoruz” diye konuştu.

Kaynak: DHA
