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Kaynak: Haber Merkezi

Tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen hakkında YouTube programında kullandığı ifadeler sebebiyle "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.

MÜJDAT GEZEN HAKKINDA HAPİS CEZASI KARARI

ODA TV’nin haberine göre; dava, Gezen'in "Müjdat Gezen ile Bizim Ev" adlı YouTube kanalında Mayıs 2024'te yayımlanan "Gazeteci Ayşenur Arslan'ın Dersine Girdik" başlıklı programda kullandığı ifadeler üzerine açıldı.

Yargılama esnasında söz konusu ifadelerin kendisine ait olduğunu kabul eden Gezen, halkın dini değerlerini aşağılama veya kin ve düşmanlığa sevk etme amacı taşımadığını savundu. Hazreti Muhammed'in "Cennet anaların ayakları altındadır" hadisini hatırlatan Gezen, sözlerinin kadınları yüceltme amacı taşıdığını ifade etti.

Mahkeme, Türk Ceza Kanunu'nun 216/2. maddesi kapsamında önce 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan mahkeme, cezayı önce 5 aya, ardından basit yargılama usulü indirimi uygulayarak 3 ay 22 güne düşürdü.

Öte yandan mahkeme, Gezen'in daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûmiyetinin bulunmaması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi. Karar kapsamında Gezen, 5 yıl süreyle denetim altında tutulacak.