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Kaynak: İHA

Elazığ'ın Keban ilçesinde, yaban hayatının önemli bir parçası olan ve koruma altında tutulan dağ keçileri sürü halinde doğal ortamlarında kayda alındı.

Doğal yaşam alanlarında yiyecek arayışına çıkan çok sayıda dağ keçisi, ilçede "seyir tepe" olarak adlandırılan tepelik ve sarp kayalık bölgelerin yakınlarına kadar ulaştı. Yamaçlardan aşağıya inerek toplu halde hareket eden ve bir süre çevrede gezinen dağ keçilerinin o anları, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.