Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Avrupa Türklüğünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Danışmanı Recep Yıldırım, BBP'nin eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 25 Mart 2009'da hayatını kaybettiği helikopter kazasına dair yürütülen yeni soruşturma kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Kazayı araştıran Alman kaza kırım uzmanı Uwe Reibel'in tehdit edildiğini öne süren Yıldırım, uzmanın yeniden dinlenmesi çağrısında bulundu.

"ALMAN UZMANIN İNCELEMELERİ SINIRLANDIRILDI VE ENGELLENDİ"

Yıldırım, kazanın ardından dönemin Ulaştırma Bakanlığı tarafından oluşturulan resmi kaza kırım heyetine teknik katkı sağlamak amacıyla Almanya'dan kaza kırım uzmanı Uwe Reibel'in Türkiye'ye davet edildiğini hatırlattı. Reibel'in Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve resmi heyetle birlikte çalışmasının, olay yerinde incelemelerde bulunmasının ve rapor sunmasının planlandığını aktaran Yıldırım; ancak sürecin beklendiği gibi ilerlemediğini, Alman uzmanın olay yerindeki incelemelerinin sınırlandırıldığını ve helikopter üzerinde kapsamlı teknik inceleme yapılmasına izin verilmediğini iddia etti.

DÖRT SAATLİK KRİTİK TOPLANTI VE SORU İŞARETLERİ

Alman uzmanın olay yerindeki çalışmalarının ardından Ankara'da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkilileri ve dönemin resmi kaza kırım heyetiyle yaklaşık dört saat süren bir toplantı gerçekleştirdiğini belirten Yıldırım, bu görüşmeyi dosyadaki en önemli soru işaretlerinden biri olarak nitelendirdi. Toplantının ardından Reibel'in "Ben bu işe bakmıyorum. Bu olayla ilgilenmiyorum" diyerek dosyadan çekildiğini ve Türkiye'den ayrılmak istediğini öne süren Yıldırım, o görüşmede uzmana ne söylendiğinin aydınlatılması gerektiğini vurguladı. Yıldırım, uzmana ulaşılamadığını, 2014 yılında gönderilen mektuplara dahi yanıt verilmediğini ifade etti.

"REİBEL RESMİ YOLLARLA YENİDEN DİNLENMELİ"

Dosyada farklı mahkemelerde bulunan raporların Ankara'da toplanmasının soruşturmanın yeniden ele alınması açısından umut verici olduğunu belirten Yıldırım, uluslararası kaza araştırma yetkisine sahip olan Uwe Reibel'in mutlaka yeniden dinlenmesi gerektiğini savundu. Devletler arasındaki hukuki mekanizmaların işletilerek uzmanın Türkiye'ye davet edilebileceğini ya da savcıların yer aldığı resmi bir heyetin Almanya'ya gidebileceğini belirtti.

"TEHDİT EDİLDİĞİNİ VE KORKUTULDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Alman uzmanın tehdit edilip edilmediği yönündeki soruya da yanıt veren Yıldırım, "Bize göre evet. Kendisinin tehdit edildiğini ve korkutulduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de bu dosyadan çekildiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün bir kaza değil suikast olduğu görüşünü ilk günden beri savunduklarını yineleyen Yıldırım, son dönemdeki gelişmelerin bu iddiayı güçlendirdiğini dile getirdi.

"Bu Mesele Siyaset Üstü Bir Meseledir"

Muhsin Yazıcıoğlu'nun isminin siyasi tartışmalara konu yapılmaması gerektiğini belirten Yıldırım, "Bu mesele siyaset üstü bir meseledir. Kim ne biliyorsa devlete ve mahkemeye yardımcı olsun. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi siyaset malzemesi yapılmasın" çağrısında bulundu.