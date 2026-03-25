Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklu olduğu soruşturmadaki şikayetçilerden EKPA İnşaatın sahibi Sezgin Köysüren'in, dün gece ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı öğrenildi.

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre gözaltına alınan 14 kişiden birisi EKPA İnşaatın sahibi Sezgin Köysüren. Köysüren, Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında tutuklu olan belediye başkanı Muhittin Böcek'in şikayetçisi konumunda. Böcek hakkında hazırlanan iddianamede Köysüren'den seçim sürecinde dükkan verme gibi menfaatler istendiği Köysüren'in de belli sayıda dükkan vermeyi kabul ettiği yer alıyordu.

ZORLA GETİRİLME KARARI VARDI

EKPA İnşaatın sahibi Sezgin Köysüren hakkında, Böcek'in yargılandığı davalarda zorla getirilme kararı çıkarılmıştı.

BÖCEK'İN İKİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Köysüren ile beraber Böcek'in iki şoförü de sabahın erken saatlerinde Antalya'da gözaltına alındı. Şoförler gözaltına alınmalarının ardından İstanbul'a getirildi. Şoförlerin İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındıkları öğrenildi.