Ankara’da, eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenen sahte dekontlar ve İnce’ye yönelik sahte cinsel içerikli görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla ilgili 14 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

DURUŞMADA SON SÖZLER ALINDI

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Seyfullah T. ve Gülsün A. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, önceki celsede esasa ilişkin mütalaanın açıklandığını hatırlatarak taraflara son sözlerini sordu.

Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu. Tutuksuz sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ederek beraatlerini istedi.

10 SANIĞA HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanıklar Arkan G., Mehmet G., Mustafa Ç., Salim Faruk K., Gülsün A., Kadir A., Murat T., Seyfullah T., Tekin A. ve Tülün K.’yı “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

HAKARET DAVASI DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme ayrıca, sanıklar Mehmet G., Salim Faruk K., Soner Hakkı Ç., Yusuf T. ve Mehmet Ali C. hakkında Muharrem İnce’ye “hakaret” suçundan açılan davanın, ön ödemeye tabi olması ve ödemenin yapılmış bulunması nedeniyle düşürülmesine hükmetti.