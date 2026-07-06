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Toplam sekiz bölümden oluşacak mini dizi, Muhammed Ali'nin yalnızca ringdeki başarılarını değil, hayatı boyunca verdiği kişisel ve toplumsal mücadeleleri de ekrana taşıyacak. Efsane sporcunun ilham veren hikâyesini anlatacak yapım, yılın en dikkat çeken biyografi dizileri arasında gösteriliyor.

Yapımcı koltuğunda Creed ve Sinners filmleriyle tanınan Michael B. Jordan'ın yer aldığı dizi, Muhammed Ali'nin ailesinin katkılarıyla hazırlandı. Dizinin yaratıcılığını ise daha önce Hand of God ve Cross projelerinde görev alan Ben Watkins üstleniyor.

Muhammed Ali karakterini genç oyuncu Jaalen Best canlandırırken, oyuncu kadrosunda Giovanni Ribisi, Omari Hardwick, Dana Gourrier, Amin Joseph, Kai Parham ve Michael Ealy gibi dikkat çeken isimler de bulunuyor.

The Greatest, 4 Kasım'da Amazon Prime Video'da izleyiciyle buluşacak. Yayınlanan ilk fragman ise dizinin hem duygusal hem de etkileyici bir biyografi deneyimi sunacağının sinyallerini veriyor.