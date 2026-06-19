Söz konusu fotoğraf, yalnızca bir nezaket buluşmasının ötesinde siyasi anlamlar yüklenen bir görüntü olarak yorumlandı. Özellikle son yıllarda ekonomik sorunlar, hayat pahalılığı ve yönetim anlayışı nedeniyle AK Parti'den uzaklaşan ancak ideolojik olarak da kendisini mevcut muhalefet bloklarına yakın hissetmeyen muhafazakâr seçmen açısından bu kare önemli bir mesaj veriyor.

YENİ BİR MUHAFAZAKAR BLOK MU OLUŞUYOR?

Muhafazakâr siyasetin farklı temsilcilerinin uzun bir aradan sonra aynı fotoğraf karesinde buluşması, "AK Parti'ye alternatif yeni bir muhafazakâr merkez mi oluşuyor?" sorusunu gündeme taşıdı. AK Parti'nin kuruluşunda ve yönetiminde önemli görevler üstlenmiş isimlerin yanı sıra muhafazakâr muhalefetin önemli aktörlerinin neredeyse tamamının aynı karede "tek vücud" olarak yer alması, yeni bir blok ihtimalini de güçlendirdi.

Fotoğrafın ardından en çok konuşulan başlıklardan biri ise "Blokun adayı Abdullah Gül mü?" sorusu oldu. Özellikle Abdullah Gül'ün yıllar sonra muhafazakâr muhalefetin önde gelen isimleriyle aynı fotoğraf karesinde yer alması, olası bir cumhurbaşkanlığı adaylığı senaryosunu yeniden gündeme getirdi.

Ancak kulislere yansıyan bilgiler farklı bir tabloya işaret ediyor. YENİÇAĞ, geçtiğimiz haftalarda, Abdullah Gül'ün doğrudan adaylık düşünmediği, muhafazakâr blok içerisinde öne çıkan, hatta "belirlenen" ismin Ali Babacan olduğunu duyurmuştu.

PEKİ ABDULLAH GÜL'ÜN BU KAREDE BULUNMASININ ANLAMI NE?

Kulislere göre Abdullah Gül'ün, aktif bir adaylıktan ziyade "gölge lider" olarak blokta yer alması ve taşıyıcı güç olması bekleniyor. Devletin en üst makamlarında görev yapmış, dış politika ve bürokrasi tecrübesine sahip bir isim olarak Abdullah Gül, farklı muhafazakâr partileri aynı zeminde buluşturabilecek birleştirici bir figür olarak görülüyor.

'GÖLGE LİDER' FORMÜLÜ

Gül'ün olası bir muhafazakâr cephe oluşumunda aday olmaktan ziyade; partiler arasındaki koordinasyonu ve uzlaşıyı güçlendiren bir konumda bulunabileceği değerlendiriliyor. Özellikle muhafazakâr siyasetteki liderlerin ortak hareket etmesinde arabulucu rolü üstlenmesi, kamuoyuna verilecek mesajların şekillendirilmesinde etkili olması ve uluslararası çevrelerde oluşabilecek soru işaretlerini giderebilecek bir rol oynayabileceği belirtiliyor.

Bu nedenle söz konusu fotoğraf, yalnızca bir hatıra karesi olarak değil, muhafazakâr siyasette yeni arayışların ve yeni denklemlerin işareti olarak da okunuyor. Henüz somut bir ittifak ya da adaylık süreci bulunmasa da, aynı karede buluşan isimlerin temsil ettiği siyasi tabanlar dikkate alındığında fotoğrafın önümüzdeki dönemde daha uzun süre tartışılacağı aşikar.

Özellikle AK Parti'den kopan ancak siyasi tercihini netleştiremeyen muhafazakâr seçmen açısından bu kare, "alternatif bir muhafazakâr merkez" arayışının sembolü olarak yorumlanırken; iktidar cephesinde ise bu görüntünün dikkatle takip edildiği değerlendiriliyor. Fotoğrafın verdiği en güçlü mesaj ise muhafazakâr muhalefetin dağınık görüntüden uzaklaşıp ortak bir siyasi zeminde buluşma arayışını kamuoyuna göstermesi olarak öne çıkıyor.

2018'DE PLANLAR SUYA DÜŞMÜŞTÜ

Ancak konu Abdullah Gül ve adaylığı olunca, 2018 yılında yaşanan kırılmaları bir kez daha hatırlamak gerekiyor. O dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak çıkacağı iddia edilen Abdullah Gül, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından bahçesine helikopter indirilerek "ziyaret" edilmişti. Erdoğan'ın karşısına tüm muhalefetin ortak adayı olarak çıkmak isteyen Gül'ün planları, Meral Akşener adaylık kararından vaz geçmeyince suya düşmüş, Cumhurbaşkanlığı seçimi Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş arasında yapılmıştı.