TFF 2. Lig play-off 1. tur rövanş maçında Muğlaspor, sahasında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Muğlaspor, bu sonuçla yarı finale yükselen taraf oldu.

UZATMADA GELEN BİLET

Karşılaşmada Şanlıurfaspor, 17. dakikada Çınar Tarhan’ın golüyle öne geçti. Uzun süre bu skorla devam eden mücadelede Muğlaspor, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu.

Ev sahibi ekip Muhammet Enes Gök'ün 90+6. dakikada attığı golle ilk maçın skor avantajı sayesinde tur atladı.

İKİ TAKIM DA İLK YARIDA 10 KİŞİ KALDI

Mücadelenin 33. dakikasında iki takım da sahada 10 kişi kaldı. Muğlaspor’da Mehmet Yiğit, Şanlıurfaspor’da ise Vedat Bora doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

YARI FİNALDE RAKİBİNİ BEKLİYOR

İlk maçta elde ettiği 1-0’lık galibiyetin avantajını rövanşta da koruyan Muğlaspor, toplam skorda üstünlüğü sağlayarak adını finale yazdırdı.

Muğlaspor’un finaldeki rakibi, Elazığspor ile Adana 01 FK arasında oynanacak eşleşmenin galibi olacak.