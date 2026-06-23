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Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Belen Kahvesi; müzesi, eşsiz doğa manzarası ve Ormancı Türküsü'nde adı geçen Bay Mustafa, Muhtar ve Ormancı karakterlerinin asırlık hikayesiyle kentin en önemli kültürel miras alanları arasında yer alıyor. Hizmet kalitesini ve ziyaretçi konforunu artırmak amacıyla başlatılan yenileme çalışmalarıyla tesis, estetik ve güvenli bir görünüme kavuşturuldu.

TARİHİ DOKU GİZLENDİĞİ YERDEN ÇIKARILDI

Belen Kahvesi'nin aslına uygun yapısını gölgeleyen unsurların temizlenmesi, projenin en önemli adımlarından biri oldu:

Müze girişinin önünde bulunan ve yapının tarihi silüetini kapatan sonradan eklenmiş ahşap bölüm tamamen kaldırıldı. Böylece kahvenin orijinal, tarihi taş dokusu yeniden görünür hale getirildi.

Ormancı Türküsü'nün başkahramanları olan Bay Mustafa, Muhtar ve Ormancı'nın zamanla hava şartlarından ötürü yıpranan heykelleri, aslına sadık kalınarak titizlikle yenilendi.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE ESTETİK DOKUNUŞLAR

Melsa Kafe çevresinde kullanım ömrünü tamamlamış, eski güneşlikler, yıpranan asma destekleri ve işlevini yitiren çardak yapıları söküldü. Güvenlik riski oluşturan kontrolsüz sarmaşıklar temizlenerek açık alanların peyzajı ve bitki düzenlemeleri yenilendi. Giriş tabelası modernize edilen tesis, çok daha düzenli ve estetik bir çehreye büründü.

MODERN MUTFAK VE DÖRT MEVSİM KONFOR

Ziyaretçilere sunulan hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmak adına altyapı ve oturma alanlarında köklü değişikliklere gidildi:

Eski ahşap mutfak alanları tamamen kaldırılarak güncel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun modern bir mutfak kompleksi kuruldu. Yöresel lezzetler olan gözleme ve saç pidesi üretimi bu yeni mutfak içerisine taşınırken; depolama alanları, bulaşıkhane ve çay ocağı hijyen kurallarına göre sıfırdan dizayn edildi.

Kapalı oturma alanı modernize edilerek kapasitesi artırıldı. Açılabilir giyotin cam sistemleri sayesinde salon, dört mevsim boyunca hava şartlarından etkilenmeden konforlu bir seyir alanı sunacak hale getirildi. Ayrıca tesise yeni kadın-erkek tuvaletleri kazandırıldı ve ödeme noktaları yeniden konumlandırıldı.

BAŞKAN AHMET ARAS'TAN BELEN KAHVESİ'NE DAVET

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kültürel mirasın korunmasına verdikleri önemi vurgulayarak tüm vatandaşları yenilenen Belen Kahvesi'ni görmeye davet etti:

"Muğla'nın hafızasında çok özel bir yere sahip olan ve meşhur Ormancı Türküsü'nün yaşatıldığı Belen Kahvesi; tarihi dokusu, eşsiz manzarası ve kültürel değerleriyle çok önemli bir mekân.

Yürüttüğümüz çalışmalarla bu özel kahveyi; yenilenen müzesi, modern hizmet alanları ve konforlu sosyal yaşam alanlarıyla misafirlerine daha kaliteli bir ziyaret imkânı sunacak hale getirdik. Tarihle doğanın buluştuğu bu benzersiz yerde kültürel mirasımıza tanıklık etmek, yöresel lezzetlerin tadını çıkarmak ve Muğla'nın eşsiz güzelliklerini seyretmek isteyen tüm vatandaşlarımızı ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizi Belen Kahvesi'ne davet ediyoruz."