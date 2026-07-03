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Kaynak: AA / DHA / İHA

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik haziran ayı boyunca yürüttüğü operasyonlarda yüzlerce kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 638 aranan kişi yakalanarak adli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.

185 KİŞİNİN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARDI

Yakalanan şüphelilerden 185'inin kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Bu kişilerden; 155 kişi 0-5 yıl, 24 kişi 5-10 yıl, 5 kişi 10-20 yıl, 1 kişi ise 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

453 KİŞİ İFADEYE GÖTÜRÜLDÜ

Operasyonlar kapsamında ayrıca çeşitli mahkemeler tarafından ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan 453 kişi de yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.