Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Memur zammı milletvekili maaşlarını da artırdı: Erdoğan'ın ve milletvekillerinin maaşı ne kadar oldu?

Memur zammı milletvekili maaşlarını da artırdı: Erdoğan'ın ve milletvekillerinin maaşı ne kadar oldu?

Haziran ayı enflasyonu ile memur ve memur emeklilerine yapılacak yüzde 13,52'lik zam kesinleşti. Memur maaş katsayısındaki artışla milletvekili maaşları da yeniden hesaplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aktif milletvekili ve hem emekli hem de görevde olan vekillerin aylık geliri belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
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Memur zammı milletvekili maaşlarını da artırdı: Erdoğan'ın ve milletvekillerinin maaşı ne kadar oldu? - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı yüzde 13,52'lik maaş artışı netleşti.

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Memur zammı milletvekili maaşlarını da artırdı: Erdoğan'ın ve milletvekillerinin maaşı ne kadar oldu? - Resim: 2

Memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan milletvekili maaşları da aynı oranda yükseldi. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapan milletvekillerinin yeni maaşları belli oldu.

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Memur zammı milletvekili maaşlarını da artırdı: Erdoğan'ın ve milletvekillerinin maaşı ne kadar oldu? - Resim: 3

AKTİF MİLLETVEKİLİ MAAŞI 310 BİN LİRAYI AŞTI

Temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle birlikte aktif görev yapan milletvekillerinin aylık maaşı 310 bin 332 TL'ye yükseldi.

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Memur zammı milletvekili maaşlarını da artırdı: Erdoğan'ın ve milletvekillerinin maaşı ne kadar oldu? - Resim: 4

Maaş artışı, memur maaş katsayısındaki değişiklik doğrultusunda otomatik olarak uygulandı.

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Memur zammı milletvekili maaşlarını da artırdı: Erdoğan'ın ve milletvekillerinin maaşı ne kadar oldu? - Resim: 5

EMEKLİ MİLLETVEKİLLERİNİN AYLIĞI DA YÜKSELDİ

Yapılan zam sonrasında TBMM'den emekli olan milletvekillerinin aylık maaşı ise 201 bin 677 TL olarak güncellendi.

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Memur zammı milletvekili maaşlarını da artırdı: Erdoğan'ın ve milletvekillerinin maaşı ne kadar oldu? - Resim: 6

Bu artış da memur maaş katsayısındaki yükselişe paralel olarak hesaplandı.

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Memur zammı milletvekili maaşlarını da artırdı: Erdoğan'ın ve milletvekillerinin maaşı ne kadar oldu? - Resim: 7

Hem emekli hem görevde olan vekillerin geliri 512 bin lirayı geçti

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Memur zammı milletvekili maaşlarını da artırdı: Erdoğan'ın ve milletvekillerinin maaşı ne kadar oldu? - Resim: 8

Emeklilik hakkını kazandığı halde milletvekilliği görevini sürdüren isimlerin aldığı toplam aylık ödeme de dikkat çekti.

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Memur zammı milletvekili maaşlarını da artırdı: Erdoğan'ın ve milletvekillerinin maaşı ne kadar oldu? - Resim: 9

Yeni hesaplamaya göre hem emekli aylığı hem de milletvekili maaşı alan vekillerin toplam aylık geliri 512 bin 9 TL'ye yükseldi.

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Memur zammı milletvekili maaşlarını da artırdı: Erdoğan'ın ve milletvekillerinin maaşı ne kadar oldu? - Resim: 10

ZAM MEMUR MAAŞ KATSAYISINA GÖRE BELİRLENDİ

Milletvekili maaşları, yürürlükteki mevzuat gereği memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak yeniden belirleniyor. Bu nedenle memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 13,52'lik zam, milletvekili maaşlarına da aynı oranda yansıdı.

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Memur zammı milletvekili maaşlarını da artırdı: Erdoğan'ın ve milletvekillerinin maaşı ne kadar oldu? - Resim: 11

Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin maaş artışları netleşirken, milletvekillerinin güncellenen maaşları da kamuoyunun gündemine oturdu.

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Memur zammı milletvekili maaşlarını da artırdı: Erdoğan'ın ve milletvekillerinin maaşı ne kadar oldu? - Resim: 12

ERDOĞAN'IN YENİ MAAŞI 556 BİN 155 TL OLDU

Halihazırda Cumhurbaşkanı olması nedeniyle 312 bin 718 TL maaş alan Erdoğan'ın aylığı, yeni zamla birlikte 354 bin 497 TL'ye yükseldi. Aynı zamanda emekli milletvekili maaşı da alan Erdoğan, buradan da 201 bin 658 TL maaş alacak.

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Memur zammı milletvekili maaşlarını da artırdı: Erdoğan'ın ve milletvekillerinin maaşı ne kadar oldu? - Resim: 13

Erdoğan'ın aylık toplam maaşı böylelikle 556 bin 155 TL'ye ulaşmış olacak.

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