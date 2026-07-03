Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı yüzde 13,52'lik maaş artışı netleşti.
Memur zammı milletvekili maaşlarını da artırdı: Erdoğan'ın ve milletvekillerinin maaşı ne kadar oldu?
Haziran ayı enflasyonu ile memur ve memur emeklilerine yapılacak yüzde 13,52'lik zam kesinleşti. Memur maaş katsayısındaki artışla milletvekili maaşları da yeniden hesaplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aktif milletvekili ve hem emekli hem de görevde olan vekillerin aylık geliri belli olduKaynak: Haber Merkezi
Memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan milletvekili maaşları da aynı oranda yükseldi. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapan milletvekillerinin yeni maaşları belli oldu.
AKTİF MİLLETVEKİLİ MAAŞI 310 BİN LİRAYI AŞTI
Temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle birlikte aktif görev yapan milletvekillerinin aylık maaşı 310 bin 332 TL'ye yükseldi.
Maaş artışı, memur maaş katsayısındaki değişiklik doğrultusunda otomatik olarak uygulandı.
EMEKLİ MİLLETVEKİLLERİNİN AYLIĞI DA YÜKSELDİ
Yapılan zam sonrasında TBMM'den emekli olan milletvekillerinin aylık maaşı ise 201 bin 677 TL olarak güncellendi.
Bu artış da memur maaş katsayısındaki yükselişe paralel olarak hesaplandı.
Hem emekli hem görevde olan vekillerin geliri 512 bin lirayı geçti
Emeklilik hakkını kazandığı halde milletvekilliği görevini sürdüren isimlerin aldığı toplam aylık ödeme de dikkat çekti.
Yeni hesaplamaya göre hem emekli aylığı hem de milletvekili maaşı alan vekillerin toplam aylık geliri 512 bin 9 TL'ye yükseldi.
ZAM MEMUR MAAŞ KATSAYISINA GÖRE BELİRLENDİ
Milletvekili maaşları, yürürlükteki mevzuat gereği memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak yeniden belirleniyor. Bu nedenle memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 13,52'lik zam, milletvekili maaşlarına da aynı oranda yansıdı.
Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin maaş artışları netleşirken, milletvekillerinin güncellenen maaşları da kamuoyunun gündemine oturdu.
ERDOĞAN'IN YENİ MAAŞI 556 BİN 155 TL OLDU
Halihazırda Cumhurbaşkanı olması nedeniyle 312 bin 718 TL maaş alan Erdoğan'ın aylığı, yeni zamla birlikte 354 bin 497 TL'ye yükseldi. Aynı zamanda emekli milletvekili maaşı da alan Erdoğan, buradan da 201 bin 658 TL maaş alacak.
Erdoğan'ın aylık toplam maaşı böylelikle 556 bin 155 TL'ye ulaşmış olacak.