Memur zammı milletvekili maaşlarını da artırdı: Erdoğan'ın ve milletvekillerinin maaşı ne kadar oldu?

ZAM MEMUR MAAŞ KATSAYISINA GÖRE BELİRLENDİ

Milletvekili maaşları, yürürlükteki mevzuat gereği memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak yeniden belirleniyor. Bu nedenle memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 13,52'lik zam, milletvekili maaşlarına da aynı oranda yansıdı.