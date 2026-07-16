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Kaynak: İHA

Muğla’nın Ula ilçesinde kaybolan ve üç gündür her yerde aranan 33 yaşındaki Ayşe Asma’dan sevindirici haber geldi. Denizli’de olduğu tespit edilen dört çocuk annesi Asma, ailesine gönderdiği mesajla hayatta ve güvende olduğunu bildirdi.

Edinilen bilgiye göre Ayşe Asma, yaklaşık 20 gün önce Arıcılar Mahallesi’ndeki kendi evinden ayrılarak Kavakçalı Mahallesi’nde ikamet eden ailesinin yanına gitti. Yanındaki çocuklarından birini gece saatlerinde uyuttuktan sonra gizlice evden ayrılan Asma'dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin arama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, kayıp kadının Denizli'de olduğu ortaya çıktı. Yakınlarına mesaj atarak sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren Ayşe Asma, günlerdir endişe içinde bekleyen ailesine rahat bir nefes aldırdı. Eşi Halil Asma da güvenlik güçlerinin kendileriyle iletişime geçerek eşinin sağ salim bulunduğu müjdesini doğruladığını belirtti.