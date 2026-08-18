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Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan aktarılan bilgilere göre, Milas ilçesi kıyı hatlarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı, deniz yüzeyinde seyir halinde bulunan bir lastik bot belirledi. Bölgeye hızla sevk edilen güvenlik güçleri, söz konusu botu durdurarak gerçekleştirdikleri denetimlerde yabancı uyruklu 36 kişiyi muhafaza altına aldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, gerekli idari ve resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.