Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Selim Turan'ın Muğla Büyükşehir Reklam AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan ile kendi görüntülerinin kullanarak itibar suikastı için yapay zeka ile videolarının hazırlandığını ifade ederek yetkililere seslenerek "suç duyurlarına rağmen, yargı neden sessiz kalıyor?" diye sordu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın beğeni ve yorum yağan paylaşımı şöyle:

"Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden nemalanma hayallerine olumlu cevap vermediğimiz için; dostum, arkadaşım, danışmanım ve Muğla Büyükşehir Reklam AŞ Yönetim Kurulu Başkanımız Levent Arkan ile benim görüntülerimi kullanarak ürettiği yapay zeka videolarını, Bodrum Sıcak Haber adlı haber sitesi görünümlü itibar suikasti aracında ve bu itibar suikasti aracının sosyal medya hesaplarında yayınlayan Selim Turan adlı şahısa karşı bulunduğumuz suç duyurularına rağmen; aynı şahıs, aynı mecralarda yeni bir itibar suikasti videosu daha yayınladı bu akşam.

Şimdi buradan soruyorum; Selim Turan adlı şahıs tarafından yapay zeka ile üretilerek yayınlanan bu itibar suikasti videolarının, Sakaraltı - Sakarüstü operasyonuna konu olan yayınlardan ne farkı var? Gazetecilik faaliyeti ile hiçbir ilgisi olmayan bu aleni rezalete karşı yaptığımız suç duyurlarına rağmen, yargı neden sessiz kalıyor? Soruyorum, neden?"